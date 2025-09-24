甘〜い雰囲気に浸ってみない...？【WATWING】が魅せる“ファンタジー”な世界観♡

WATWINGのメンバーが編集長を担当する大人気連載。今回は、福澤希空編集長が古幡亮、郄橋颯と一緒に“ファンタジー”な世界観をお届け！いつものかっこいい姿とは違う、ゆるふわ系の3人に沼ること間違いなし♡ たっぷりこだわりが詰まったスタイリングや写真に注目してね。

WATWINGが責任編集！おれたちの1ページ 今月のテーマ：『希空の世界 ファンタジーイルミネーションワールド』 パステルカラーにバルーンにクマのぬいぐるみ......今回のWATWINGは見たことがないくらいにメルヘンちっく。 希空編集長がつくりだす、可愛すぎる世界にどっぷりと沼ってください♡ 本人の手書きラフ NOA’s comment 福澤希空（以下、希空）：「せっかく衣装にも小道具にも僕のこだわりをいっぱいつめこんだので、右ページは3人の全身をでっかくドーンと配置したいっていうのが大前提にありました！ 左ページでは僕がヘア＆メイクを実際に手伝っているメイキングや、仲よく＆楽しく遊んでいるゆるふわ系の3人をお届けしたいと思って少し多めに写真を使いました」

Question ファンタジーイルミネーションワールドって？ 希空：「イルミネーションのようにみんなを感動させられるカラフルかつファンタジーな世界。 全体的にゆるふわで甘いんだけど、韓国みもあっておしゃれ感度が高いのが最大のこだわり！」 右から順に、古幡亮、福澤希空、郄橋颯。 〈右・古幡のコーデ〉ジャケット 17,160円、シューズ 28,050円／ともにLECYTO（HANA KOREA）シャツ 27,500円／キジュン（blase out）パンツ 24,200円／カネマサフィル サングラス 24,420円／レイバン（ルックスオティカジャパン）スカーフ 14,300円／ダックス（三共生興ファッションサービス）猫のキーホルダー 880円、肉球のキーホルダー 1,000円／ともにSPINNS その他／スタイリスト私物〈中央・福澤のコーデ〉Tシャツ 14,300円／ジャクソンマティス（ハンドイントゥリーショールーム）下に着たTシャツ 12,800円／XOXOGOODBOY、シャツ12,030円／DNSR（ともにHANA KOREA）ショーツ 5,499円／WEGO バラクラバ 4,900円／イプゴ（blaseout）サングラス 73,920円／オリバーピープルズ（ルックスオティカジャパン）ネックレス 3,520円／オイル（ジョワイユ）ソックス 1,650円／ホイサム ヘアゴム 300円／WEGO サンダル 11,000円／クロックス その他／スタイリスト私物〈左・郄橋のコーデ〉ジャケット 31,900円／マスターキー（ティーニー ランチ）シャツ 26,400円／クメ（blaseout）ショーツ 4,399円、バンズ 300円／ともにWEGO ソックス 2,750円／ホイサム サングラス 24,420円／レイバン（ルックスオティカジャパン）サンダル 11,000円／クロックス（クロックスカスタマーサポート）その他／スタイリスト私物

Question 今回のスタイリングのこだわり 希空：「颯くんはもともとブルーが似あうので、ブルー担当！カジュアルだけどポップな足元で可愛さを表現しました。 亮くんは、キレイめなコーデに可愛い小物を足して今までにないMIXコーデに！！そして僕のなかで亮＝赤なので、赤担当を任せました。 最後は僕！僕は編集長なのでいかに自分を主人公っぽく見せられるかを考えて、可愛くておしゃれなピンク担当になりました。 3人バラバラなようで、実は統一感がちゃんとあるのもこだわりです」

Question 3人のグループ名をつくるなら？ 希空：「ふふふファンタジーイルミネーション。全員の名前に「ふ」がつくので決定！ 略して“ふふふァンイルミ”です」

Question RYO＆FUの感想 古幡亮：「このコーデ、スタイリッシュなシルエットなのにところどころにぬいぐるみとかファーとか、立体感や素材感のある可愛らしいアイテムがちりばめられているんですよね。 この感じがすごく絶妙なバランスで、さすが希空だなと思いました。あと、髪にミサンガを編み込んだのは人生はじめての経験だったので、すごく新鮮だったし、僕のなかで新しい扉が開きました。 希空編集長のおかげで僕の人生はより豊かになりました！！ありがとう♡」 郄橋颯：「まさかのゆるふわな世界に最初はビックリしたんですけど、実際に洋服を着てみるとめちゃくちゃおしゃれでさらにビックリしちゃいました。 このコーデは見ているだけで元気になりそうだから、これを着て僕は竹下通りを歩きたいです。メイクははじめて赤っぽいチークを入れてもらったんですけど、意外に似あうというのが新しい発見。 星のキラキラシールも可愛いし、希空編集長の力でナチュラルにこの世界に入り込めて幸せでしたー！」

撮影の裏側は... 希空プロデューサー参上 髪を巻いて フェイスシールも細かくチェック 衣装も選んだよ！