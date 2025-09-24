甘〜い雰囲気に浸ってみない...？【WATWING】が魅せる“ファンタジー”な世界観♡
WATWINGのメンバーが編集長を担当する大人気連載。今回は、福澤希空編集長が古幡亮、郄橋颯と一緒に“ファンタジー”な世界観をお届け！いつものかっこいい姿とは違う、ゆるふわ系の3人に沼ること間違いなし♡ たっぷりこだわりが詰まったスタイリングや写真に注目してね。
WATWINGが責任編集！おれたちの1ページ
今月のテーマ：『希空の世界 ファンタジーイルミネーションワールド』
パステルカラーにバルーンにクマのぬいぐるみ......今回のWATWINGは見たことがないくらいにメルヘンちっく。
希空編集長がつくりだす、可愛すぎる世界にどっぷりと沼ってください♡
福澤希空（以下、希空）：「せっかく衣装にも小道具にも僕のこだわりをいっぱいつめこんだので、右ページは3人の全身をでっかくドーンと配置したいっていうのが大前提にありました！
左ページでは僕がヘア＆メイクを実際に手伝っているメイキングや、仲よく＆楽しく遊んでいるゆるふわ系の3人をお届けしたいと思って少し多めに写真を使いました」
Question ファンタジーイルミネーションワールドって？
希空：「イルミネーションのようにみんなを感動させられるカラフルかつファンタジーな世界。
全体的にゆるふわで甘いんだけど、韓国みもあっておしゃれ感度が高いのが最大のこだわり！」
右から順に、古幡亮、福澤希空、郄橋颯。
Question 今回のスタイリングのこだわり
希空：「颯くんはもともとブルーが似あうので、ブルー担当！カジュアルだけどポップな足元で可愛さを表現しました。
亮くんは、キレイめなコーデに可愛い小物を足して今までにないMIXコーデに！！そして僕のなかで亮＝赤なので、赤担当を任せました。
最後は僕！僕は編集長なのでいかに自分を主人公っぽく見せられるかを考えて、可愛くておしゃれなピンク担当になりました。
3人バラバラなようで、実は統一感がちゃんとあるのもこだわりです」
Question 3人のグループ名をつくるなら？
希空：「ふふふファンタジーイルミネーション。全員の名前に「ふ」がつくので決定！
略して“ふふふァンイルミ”です」
Question RYO＆FUの感想
古幡亮：「このコーデ、スタイリッシュなシルエットなのにところどころにぬいぐるみとかファーとか、立体感や素材感のある可愛らしいアイテムがちりばめられているんですよね。
この感じがすごく絶妙なバランスで、さすが希空だなと思いました。あと、髪にミサンガを編み込んだのは人生はじめての経験だったので、すごく新鮮だったし、僕のなかで新しい扉が開きました。
希空編集長のおかげで僕の人生はより豊かになりました！！ありがとう♡」
郄橋颯：「まさかのゆるふわな世界に最初はビックリしたんですけど、実際に洋服を着てみるとめちゃくちゃおしゃれでさらにビックリしちゃいました。
このコーデは見ているだけで元気になりそうだから、これを着て僕は竹下通りを歩きたいです。メイクははじめて赤っぽいチークを入れてもらったんですけど、意外に似あうというのが新しい発見。
星のキラキラシールも可愛いし、希空編集長の力でナチュラルにこの世界に入り込めて幸せでしたー！」
撮影の裏側は...
希空プロデューサー参上
髪を巻いて
フェイスシールも細かくチェック
衣装も選んだよ！
編集後記
希空：「こんな世界観をつくれる機会なんてめったにないのでありがたかったです。完全にファンタジーにふりきれて大満足のページになりました。
もっとやれるという自信もついたので、今度6人でこの世界観を表現したいですね。すごい迫力になりそうだけど（笑）」
福澤希空
ふくざわ・のあ●2004年2月22日生まれ、愛知県出身。22日生まれ、愛知県出身。秋冬は、ピンクや水色が気になってて、ハイストリートにも挑戦したい♡
古幡亮
ふるはた・りょう●1997年11月8日生まれ、長野県出身。秋冬は、アニマルっぽいファーやレザーをワークスタイルに投入したい！
郄橋颯
たかはし・ふう●1998年5月8日生まれ、埼玉県出身。秋冬は、黒のヴィンテージデニムを着こなしてハーブティーを飲みたい。
撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／深澤勇太 ヘア＆メイク／山田マキ、永樂結菜（ともにLila）取材・文／アンドウヨーコ 撮影協力／ジェファーソンズバルーン、EASE