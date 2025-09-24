RIIZE・アントン、“無造作ヘア”の自然体セルカ公開！「オフ感最高」「寝起きなの？可愛すぎる」【PHOTO】

RIIZEのアントンが、自然体の姿でファンの心を射止めた。

【写真】「見慣れた景色すぎ」アントン、北海道に降臨

アントンは最近、RIIZEの公式インスタグラムを更新し、絵文字と共に数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ヘアセットをしていないラフなスタイルでソファに寄りかかりながら自撮りするアントンの姿が収められている。無造作なヘアスタイルとシンプルなパーカー姿が、彼の端正な顔立ちを際立たせ、飾らない表情からはステージ上とは違う素顔の魅力が感じられた。

この投稿を見たファンからは「自然体でもイケメン」「オフ感が最高」「寝起きみたいな表情可愛すぎる！」といったコメントが寄せられている。

（写真＝RIIZE公式Instagram）アントン

なお、アントンが所属するRIIZEは、9月13日〜15日の3日間、東京・国立代々木競技場第一体育館でアリーナツアー「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN」の最終公演を開催した。最終日の15日には、2026年2月21日〜23日の3日間にわたり、自身初となる東京ドーム公演の開催を発表し、大きな話題を集めた。

◇アントン プロフィール

2004年3月21日生まれ。本名イ・チャンヨン。アメリカ名アントン・リー。ニュージャージー州出身で、父は歌手イ・ユンサン、母は女優シム・ヘジン。元ジュニア水泳選手としても知られており、現役選手時代はニュージャージー州でトップクラスの実力を誇っていた。RIIZEの最年少メンバーでありながら身長は187cmとメンバーで最も高く、愛嬌のある笑顔とのギャップで多くのファンを抱えている。作曲を得意としており、デビュー当時から「今後の成長が最も楽しみ」と注目を集めた。