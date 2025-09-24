LINEでの謝罪は、火に油だった？娘の“落書き事件”、相手の親は既読スルー【ママリ】

不安が募る、謝罪のLINEが既読スルー

娘が友達のノートに落書きをし、謝罪したが既読無視されています。私の対応に問題があったのか不安です。どうすれば良いでしょうか。

既読スルーされてます。



高学年の娘が悪ふざけで友達の前でその友達のノートに落書き(悪口ではなくイラスト等)をしました。

友達は後から先生に報告する程嫌だったのだと思います。

なので保護者の方にはLINEでですが謝罪をしました。

その保護者は｢次からはなしでお願いします🥹‪！｣ときたのですが、その子は嫌だったと思うのでノート代をお支払いしますと伝えましたがそれから既読無視されています。

私の対応が間違っていたのかな…と不安になってしまってます😥

気軽につながれて、やり取りができるLINEはママ同士もよく使うアプリだと思います。手軽なLINEですが、やり取りの先には相手がいることには変わりはありません。相手にどう伝わっているか、不本意に受け取られていないか不安になることもありますよね。この記事では、LINEで謝罪したママがその後既読スルーをされたことで悩んでいるというママリ投稿をご紹介します。皆さんはこの状況をどう思いますか?

友達同士のおふざけでも、相手が嫌がっていたことがわかったことで、LINEで謝罪をした投稿者さん。1回は返信がきたようですが、その後は既読スルーだったそうです。この流れだと、返信もしたくないほど怒っていると感じてしまいますよね。



直接謝罪に行くべきだったのでしょうか。不安になる投稿者さんの気持ちが伝わってきます。

重要なのは文章構成と謝罪の伝え方？ママリユーザーからの率直な指摘

既読スルーを受け困った投稿者さんに、ママリユーザーからいろんなアドバイスが寄せられました。

次からはなしでお願いします！も、結構キツくないですか？



私だったら、全然いいですよー、わざわざラインまで、ありがとうございます！くらいで終わるなーって感じでした😂

付け加えで…謝罪のラインしたって載ってるから、先に謝罪はしてるってことで、そのお返事が、次からはなしでお願いしますってことですよね？



次からはなしでお願いします、の後の返事が、ノート代お支払いします、だけじゃないですよね？💦その前に今後気をつけるように言い聞かせます、申し訳ありませんでした…などの後に、ノート代も払います、とかだったら謝罪の気持ち伝わります。

金額の問題じゃなく、弁償しようとしてくれているという、その気持ちが大切かな、と。

投稿者さんは、娘さんがしてしまったことで、友達を嫌な気持ちにさせてしまったことを知り、焦られたと思います。きっとすぐに謝罪しなければと思ったことでしょう。投稿者さんの送った内容でも、きっと気持ちは伝わっているとは思います。ただノートの弁償に対して、お相手も金額が安いだけに「弁償して」とは言いにくいかもしれませんね。



急いで連絡したい一件ではありますが、自分が逆の立場だっととき果たしてそのLINEをもらって、返信しやすいか、気持ちを受け取れるかというところまで冷静に考える必要もありますね。

