麻薬取締法違反の罪で２２日に起訴された俳優・清水尋也（ひろや）被告が２４日、保釈保証金２００万円を納付し東京湾岸署から保釈された。

清水被告は昨年７月ごろ、東京・杉並区の自宅で大麻を含有する植物片を所持した疑いで今月３日に逮捕された。家宅捜索の際、自宅で大麻を含有する植物片０．４グラムを所持したとして同日、再逮捕されていた。

清水被告は黒のスーツにネクタイ姿。無数のフラッシュを浴びながら、６秒ほど深々と頭を下げた。終始厳しい表情で「この度は申し訳ございませんでした。今回、私の行為によって多くの方々に、ご心配、ご迷惑をおかけしてしまったことを深くお詫（わ）び申し上げます。私の俳優としての未来に期待してくださった皆様、関係者の皆様、ファンの皆様を裏切る結果となってしまったことを、心から反省しております。この度は、本当に申し訳ございませんでした」と謝罪。再び１４秒間にわたって頭を下げた。

清水被告は、家宅捜索で、テーブル上にあった大麻のような植物片、吸引に使うとみられる巻き紙などが押収された。

容疑を認め、２０歳ごろに留学先の米ロサンゼルスのホームパーティーで初めて大麻を使用したこと、今年に入ってからは「月に数回ほどのペースで（大麻を）吸っていた」ことなどを供述していた。

◇清水被告の逮捕からこれまでの経過

▼９月３日 麻薬取締法違反の疑いで逮捕。都内の自宅マンションの家宅捜索が行われ、大麻を含む植物片、巻き紙が押収され再逮捕。ＮＨＫが連続テレビ小説「ばけばけ」の降板発表

▼４日 東京地検に送検

▼７日 出演するＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」が一部再編集され、最終話を放送

▼２２日 麻薬取締法違反の罪で起訴

▼２４日 保釈

◆清水 尋也（しみず・ひろや）１９９９年６月９日、東京都出身。２６歳。２０１２年、「震動」で映画初出演。同年「高校入試」でドラマ初出演。主な出演作に映画「ソロモンの偽証」、「ちはやふる」シリーズ、「東京リベンジャーズ」シリーズなど。趣味・特技はサッカー、バスケットボール、楽器（ベース、ギター、ドラム）。１８６センチ。血液型Ｏ。