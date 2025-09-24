「創彩少女庭園」より「一条 星羅【チアリーディング衣装】ドリーミングスタイル ビタミンエール」がコトブキヤショップにて9月26日に予約開始
【一条 星羅【チアリーディング衣装】ドリーミングスタイル ビタミンエール】 9月26日11時より予約受付開始
コトブキヤは、コトブキヤショップ限定プラモデル「一条 星羅【チアリーディング衣装】ドリーミングスタイル ビタミンエール」を通販サイト「コトブキヤオンラインショップ」にて9月26日11時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。
本商品は「創彩少女庭園」より「一条 星羅」をチアリーディング衣装でプラモデル化したもの。通常版とは異なるドリーミングスタイルでのカラーリングとなっており、ブルーにレッドの差し色の入ったキットとなっている。
一条 星羅【チアリーディング衣装】ドリーミングスタイル ビタミンエールは9月26日(金)よりご予約受付開始です❣- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) September 24, 2025
※コトブキヤショップ限定商品です。
※コトブキヤオンラインショップでは11時から受付開始、実店舗では開店時間より受付いたします。#創彩少女庭園 pic.twitter.com/S1zUKwdApe
(C) KOTOBUKIYA