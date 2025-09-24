【一条 星羅【チアリーディング衣装】ドリーミングスタイル ビタミンエール】 9月26日11時より予約受付開始

　コトブキヤは、コトブキヤショップ限定プラモデル「一条 星羅【チアリーディング衣装】ドリーミングスタイル ビタミンエール」を通販サイト「コトブキヤオンラインショップ」にて9月26日11時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。

　本商品は「創彩少女庭園」より「一条 星羅」をチアリーディング衣装でプラモデル化したもの。通常版とは異なるドリーミングスタイルでのカラーリングとなっており、ブルーにレッドの差し色の入ったキットとなっている。

(C) KOTOBUKIYA