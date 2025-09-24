深夜までゲームをする夫に、モヤモヤ。家事と育児、もう少し手伝ってほしい【ママリ】
深夜にゲーム仲間から夫に電話
皆さんなら許せますか？許せませんか？
批判だったり厳しい意見はご遠慮ください
先日、寝ていると深夜に旦那のスマホからLINE通話が大音量で鳴りました。
幸い子どもたちは動いただけで起きませんでしたが、寝ていたこちらは驚いて飛び起きました。
相手は女性のゲーム友だちでした。
結局そのまま旦那も起きてゲームをしていたんですが…
相手の女性は既婚者で、その女性の旦那さんも交えて３人でゲームするのがほぼ日課になっています。旦那さん抜きの2人もあります。
元々異性同性関係なくゲームをする人なので了承はしていましたが、寝ている時に電話がかかってきてこちらもイラついてしまい「その女に夜に電話すんなって言っとけ。LINEで終わらせろ。こっちは子どももおるんだわ。常識考えろ」と旦那にキレてしまいました。
相手の女性は悪くないのは百も承知です。旦那も「音をつけたままにしてたからごめん」と謝罪もしてくれてます。
でもイライラした時とかにこの出来事を思い出してはまた許せない気持ちになってしまいます😭
ゲームを毎日朝3時4時とかまでするので、出勤する時間まで起きません。子ども３人いて私も働いていますが、朝の用意はほとんどしてくれません。なので余計腹が立ってしまいます💦
投稿者さんが寝ていると、夫のスマホの着信音が鳴り響きました。電話の相手は、夫がよく一緒にゲームをしている女友達。女友達の夫婦と夫の3人でゲームをするのがほぼ日課になっており、この日もそのお誘いでした。
女友達とのゲームは認めているものの、深夜の電話には思わず投稿者さんもイライラ。夫は謝罪をしてくれましたが、寝ているときに大音量の着信音が鳴り響けば誰だって驚いてしまいます。子どもたちが起きなかったことだけが幸いですね。
普段からゲームばかりで家事・育児をあまりしてくれないため、イライラしたときに今回のことを思い出して許せない気持ちになるそうです。
ゲームばかりの夫にさまざまな声が
この投稿にママリでは、さまざまな意見が寄せられました。その中には「私だったら絶対許さない」との声がありました。
私なら絶対に許しません🙅♀️🙅♀️
ゲームする時間あるなら早く起きて朝の用意でもしてって言うと思います🤣
夫は深夜までゲームをするため、翌朝は自分の出勤時間まで起きてこないそうです。朝の準備を任せっきりにされては、投稿者さんが許せない気持ちになるのも当然でしょう。
趣味を楽しむのはよいことですが、家庭に影響が出ない程度というのが前提です。これから先、際限なくゲームをするパパの姿を見て、子どもたちがマネをするようになるかもしれません。「ゲームばかりしていないで朝の準備を手伝って」とはっきり伝え、家事・育児の分担やゲームをするときのルールを決めるとよいでしょう。
そのほかには「女友達が非常識」との指摘もありました。
いやっ
相手の女性が悪いですよ。
深夜の電話。
しかも相手（旦那さん）は既婚者。
非常識です。
旦那さんも自分の趣味を楽しむのはいいと思うけど家庭に影響のないようにが前提ではないかと。
腹がたって当然です。
夫が許可していたとしても、子どもがいる家庭へ深夜に電話をするのはやめてほしいですよね。投稿者さんも夫へはっきり言ったようですが、女友達にも「深夜に電話をしない」としっかり伝えてもらいましょう。
仕事や家事・育児をがんばるには、息抜きの時間も必要です。しかし、やりすぎてはいけません。家庭に影響が出ないよう、時間の使い方や家事・育児の分担を夫婦で話し合えるとよいですね。
