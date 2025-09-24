0-100km/h加速4.0秒 艷やかなサウンド

魅力的なボディに頼もしいエンジン。メルセデスAMG CLE 53のプロパフォーマンス仕様は、0-100km/h加速を4.0秒で処理する。2基のターボと電動コンプレッサー、9速ATと一体の電気モーターによって、たくましい中間加速を披露する。

【画像】まるで小柄なベントレー？ AMG CLE 53 トラッドなフロントエンジン・クーペたち 全143枚

艷やかなサウンドも好ましい。448psをイメージさせるほど、勇ましくはないが。アイドリングは一転して静かで、メータを見なければ回転中か気付かないほど。63ではなく53だから、主な競合はV6エンジンのアウディS5や直6のBMW M440iになるだろう。



メルセデスAMG CLE 53 4マティック＋ クーペ・プロパフォーマンス（英国仕様）

9速ATはトルクコンバーター式で、デュアルクラッチほどの切れはない。しかし電気的なアシストと相乗し、普段使いではうっとりするような滑らかさを味わえる。BMWが採用するZF製社製8速ATの方が洗練され、変速も素早いとしても。

ブレーキはペダルの感触が頼もしく、効きは強力。回生ブレーキが介在するものの、制動力の立ち上がりは漸進的だ。ただし、ウェットで112-0km/hのフルブレーキを試したところ、制動距離は57.4m。アウディS5は、51.3mで停まっている。

乗り心地は硬め 自然な操舵感や回頭性

シャシー技術は、AMGへ期待通りの全部載せ。有能な四輪駆動システムに可変レシオステアリング、後輪操舵、アダプティブダンパーなどが標準で備わる。複数のドライブモードに加えて、お好みで個別に設定も可能。手元のダイヤルで、呼び出しも簡単だ。

筆者が試した限り、公道ではサスペンションはコンフォート・モードが好ましいと感じた。適度にタイトでフラットでありながら、充分にタイヤは屈伸してくれる。それでも乗り心地は基本的に硬めで、鋭い凹凸を通過すると落ち着きへ影響が出がちだった。



メルセデスAMG CLE 53 4マティック＋ クーペ・プロパフォーマンス（英国仕様）

複雑なシステムだからか、ステアリングは個別に調整できない。ロックトゥロックは2回転以下でも、操舵感や回頭性は自然。直進性に優れ、切り始めの反応は穏やかで、徐々にクイックさが増していく。代償として、感触や一体感はやや乏しい。

基本は安定志向のマナー 後輪駆動モードも

AMGダイナミクスと呼ばれる、トルクベクタリング機能は新しい。ベーシック、アドバンスド、プロの他に、プロパフォーマンス仕様ではマスターの4モードが用意され、四輪駆動システムとトラクション／スタビリティ制御の動作が変化する。

とはいえ変化度は小さく、マスター・モードでも安定志向。ヘアピンカーブの立ち上がりでアクセルペダルを蹴飛ばすと、短時間ながらリアを外へ振り出せるが。



メルセデスAMG CLE 53 4マティック＋ クーペ・プロパフォーマンス（英国仕様）

プロパフォーマンスで別に用意されるドリフト・モードは、実質的には後輪駆動モード。M4と異なり、選択が少し手間で、アンダーステア傾向にあり興奮度は控えめ。前が265、後ろが295という幅の、ハイグリップなタイヤも影響しているはず。

カブリオレでも、パフォーマンスはクーペへ肉薄。シャシー剛性の低下は殆ど体感できず、強い入力で僅かに響く程度だった。ステアリングの反応は高精度で、敏捷性も引けを取らない。

絶妙なバランス 強く惹かれるカブリオレ

燃費は、高速道路のクルージングで12.7km/Lが表示されていた。ガソリンタンクは65Lだから、800km近くは無給油で走れるはず。

お値段は、英国では7万5660ポンド（約1498万円）から。M440iよりだいぶお高い。馬力や装備を考えれば、メルセデス・ベンツCLE 450との価格差には納得できるはず。



メルセデスAMG CLE 53 4マティック＋ クーペ・プロパフォーマンス（英国仕様）

今後登場するであろう、AMG CLE 63級の速さは過剰とお考えのドライバーにとって、53は絶妙な好バランスに映るのではないだろうか。快適で乗りやすく、現実環境で不満ない速さを堪能できる。デジタル技術の仕上がりも、クラスでは群を抜く。

シャシーの味付けやインテリアの品質など、僅かな不満はあるかもしれない。しかし、まるで僅かに縮めたベントレーのような水準の、訴求力を得ている。オープンエアの優雅さを享受できるカブリオレへ、クーペ以上にUK編集部は惹かれてしまう。

◯：滑らかで強力な直6エンジン スタイリングもインテリアも素晴らしい 普段使いと動的能力とのバランス

△：重めの車重 プロパフォーマンス・パッケージはややお高め

メルセデスAMG CLE 53 4マティック・クーペ・プロパフォーマンス（英国仕様）のスペック

英国価格：7万5660ポンド（約1498万円）

全長：4850mm

全幅：1861mm

全高：1423mm

最高速度：249km/h

0-100km/h加速：4.0秒

燃費：10.4km/L

CO2排出量：217g/km

車両重量：1925kg

パワートレイン：直列6気筒2996cc ツインターボチャージャー＋電動コンプレッサー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

最高出力：448ps/5800-6100rpm

最大トルク：56.9kg-m/2200-5000rpm

ギアボックス：9速オートマティック（四輪駆動）