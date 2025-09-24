共感せずにいられない「大切な人との時間を大事にしたい」掲示板の金言に6000いいね【ママリ】

年を重ねると考えてしまう、大切な人との別れ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、専念寺/ネコ坊主(@yabumoto610)さんが投稿していたものです。大阪市にある専念寺の住職だというネコ坊主さん。お寺の掲示板に載せたのは誰しも必ず考えたことがあるだろう別れについて思いを馳せるものでした。大切な人との関わり方についてついつい考えてしまうその名言にXでは共感の声がいくつも寄せられていました。

命には限りがあり、自分が年齢を重ねていくと祖父母や両親、友達など身近な方との別れを経験していくものですよね。若い時には遠い存在のように感じていた死ですが、少しずつ自分にもそして大切な人にも関係のない話ではないと実感するのではないでしょうか。





大阪市にあるお寺、専念寺/ネコ坊主(@yabumoto610)さんが投稿していたのはそんな大切な人との時間について考えさせられる言葉でした。

©︎yabumoto610

今日のお寺の掲示板

自分に家族ができると両親のことはつい後回しになりがちですよね。自分の家族を大事にすることはもちろんとてもいいことなのですが、両親や祖父母など自分を大切に育ててくれた存在のことも同じように大事にできたら素敵ですよね。「またね」という言葉を言えるのはお互いに元気だからこそ。ついつい忘れがちでハッとさせられる言葉ですよね。



この投稿に「会える今日を大事にしたいですね」「年を重ねるとそう思う事が増えてきます✨だから、その時を大切に日々過ごします🤗」といったコメントがついていました。年齢を重ねるほどに悲しい経験も増えていきますが、その代わりに大事にしたいにも気付けるのかもしれませんね。大切な人がいたら後悔のないようにたくさん会って、たくさん笑い、かけがえのない時間を過ごしたいと思わせてくれる投稿でした。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）