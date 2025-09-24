大排気量エンジンにワイドなボディ

メルセデスAMGは今、どの程度の電動化が最適で、ブランドらしさを体現できるのか、という難題を抱えている。多くのモデルがプラグイン・ハイブリッド化される中で、CLE 53はマイルド・ハイブリッド。渾身の63ではなく、マイルドなAMGでもあるが。

とはいえ、昨今は大排気量と呼べるエンジンに四輪駆動、ワイドなボディと、トラッドな内容でまとまっている。V8エンジンの復活が予告されているものの、現在のCLEでは53がその頂点にある。今回は、プロパフォーマンス仕様の実態を探ってみたい。



メルセデスAMG CLE 53 4マティック＋ クーペ・プロパフォーマンス（英国仕様）

CLEは、CクラスとEクラスのクーペやカブリオレの融合といえ、プラットフォームはMRA II。4気筒以上のエンジンへ対応させるため、フロント部分はEクラスの技術が利用されているが、実質的にはCクラスへ近い。

53へ載るのは直列6気筒のM 256Mユニットで、職人によるハンドビルドではない。2基のツインスクロールターボと電動コンプレッサー、トルクコンバータータイプの9速ATへ内蔵される電気モーターで補強され、エネルギー効率の改善も狙われている。

多彩なシャシー技術が標準 専用ボディキットも

サスペンションは、英国仕様のCLEでは唯一、アダプティブダンパーが標準。ステアリングレシオは車速感応式で、後輪操舵システムと、自在にトルク分配率を変えられる四輪駆動システムが組まれる。前後の重量配分は54：46で、BMW M4 CSと同値だ。

フェンダーラインは、AMGではないCLEよりフロントで58mm、リアは75mm拡幅。それに見合うよう、低く構えたバンパーとディフューザーも得ている。プロパフォーマンス仕様では、リアのリップスポイラーやアンダーボディパネルなども与えられる。



メルセデスAMG CLE 53 4マティック＋ クーペ・プロパフォーマンス（英国仕様）

またこのパッケージでは、四輪駆動システムがリアアクスル主体の設定になり、アクティブエンジンマウントやバケットシート、カーボンファイバー製の内装トリムも付随する。そのお値段は、英国では7500ポンド（約148万円）なり。

美しく高品質な内装 有能なタッチモニター

インテリアは、近年のメルセデスの中では、最もアナログとデジタルのバランスが良い印象。大きなタッチモニターは、Cクラスと同じダッシュボード中央の下寄り、センターコンソールとつながるように配され、主張が控えめで好ましい。

凝った形状の送風口や化粧トリムのラインなど、ディティールも美しい。実際に押せるハードスイッチは少ないが、扱いやすいインターフェイスで補っている。



メルセデスAMG CLE 53 4マティック＋ クーペ・プロパフォーマンス（英国仕様）

タッチモニターの反応は素早く、再生メディアやエアコンのメニューは常時表示され、音声アシスタントの理解力は最高水準だろう。またAMGとして、旋回Gなどを確認できるAMGパフォーマンスメニューも実装される。IWCデザインの時計もうれしい。

内装の素材は、ソフトなレザーにカーボン製化粧トリム、ブルメスター社製スピーカーを覆うメタルグリルなど、高品質な物が多い。だがタッチモニター周辺のパネルや、リアシート側のセンターコンソール周りなど、安っぽい樹脂がないわけではない。

低くない実用性 カブリオレもアリ

プロパフォーマンスを指定すると、シートもAMGパフォーマンス仕様になる。通常のシートも優秀ながら、座面が低く調整域は広く、サポート性に優れ快適だ。ただし、下げた座面に合わせてステアリングを調整すると、メーターが見にくくなるが。

後席は、高身長でない限り、大人でも長時間過ごせる広さ。背もたれを倒せば荷室と貫通し、長い荷物も積める。荷室は、床下にも収納があり、2ドアでも実用性は低くない。



メルセデスAMG CLE 53 4マティック＋ クーペ・プロパフォーマンス（英国仕様）

CLEを一層ラグジュアリーに楽しみたいなら、カブリオレを検討したい。ソフトトップは新素材の複層構造で、59km/hまでなら走行中に開閉可能。電動機構も新しく、約20秒で動作は完了する。荷室は375Lあり、ソフトトップを畳んだ状態では285L残る。

クローズ状態なら、キャビンはクーペのように快適。オープン状態でもディフレクターが乱気流を抑え、シートのエアスカーフ機能が過ごしやすい温度に保ってくれる。

走りの印象とスペックは、メルセデスAMG CLE 53 プロパフォーマンス（2）にて。