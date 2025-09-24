お笑いコンビ、オードリーの春日俊彰（46）が23日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の『勝手にテレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。自身が出演するBSテレ東「オードリー春日の知らない街で自腹せんべろ」でスタッフに止められたロケを語った。

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏は「1軒1000円くらいでハシゴして行く番組だと思ったのよ。そうしたら、マジでリアル1000円しか使わないから全部の店を下見する」と紹介した。

春日は収録時間について、「30分番組ですけど、3時間半とか」と答えて笑わせた。

春日は「本当に自腹の1000円なので、妥協したくないんです」と倹約家の一面をのぞかせた。

佐久間氏は「3時間半ってことはさ、3時間お蔵になるわけじゃん。関係ない？」と聞くと、春日は「関係ない。自腹の1000円だから」と力強く宣言した。

春日は「今のところお店で食べて飲んで終わっていますけど、1回どこかの街でうなぎの煙で飲もうとした」と告白し笑わせた。

佐久間氏は「それもう黄金伝説じゃん」と春日が過去に「いきなり!黄金伝説。」で行った「ダクト飯」をイジった。伊集院光も「ダクト飯」を思い出し笑っていた。

春日は「でもうなぎ屋さんに聞いたらOKだって言うんですよ。煙でいいですよって言うから前のところの敷地内のところは借りて」とロケをする寸前だったことを明かした。