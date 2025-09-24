俳優の松山ケンイチが9月23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。こだわりの菜園で収穫を迎える様子を公開した。

【写真】DIY系YouTuberとしても超一流？ 松山ケンイチがこだわりのトマトを栽培＆収穫する様子

今回松山が収穫するのは、トマトだ。以前からトマトの栽培は行っているようで、今回の収穫は今年で4回目になるようだ。今回の収穫目標は「40キロくらい」と見込みを立て、現地に向かった。松山のビニールハウスは間借りしているそうで、トマト農家のトマトジュースが「めちゃくちゃ美味くて」「現場に出したい」という経験から、自身も栽培を始めたという。

ビニールハウスに到着し、さっそく収穫開始。途中、まっさらな状態からトマトを育てていく様子も動画で紹介。いちから手作業で育てていき、「楽しみだな」「美味そう」とトマトの成長を心待ちにする姿を見せた。

そしてふたたび収穫シーンへ。松山は栽培について、どこかで作業に区切りをつけないと「俳優の仕事なくなっちゃう」と漏らし、次回の収穫は来年になることを明かした。そして今回の収穫量は35キロという結果に。収穫したトマトはジュースにするようだ。松山は「来年もまたやりたい」とコメントし、動画は終了した。

改築から狩猟まで、松山によるDIY系動画の数々は評判を広げており、今回の動画に視聴者からは「最高にかっこいい」「ステキすぎ」といった声が集まった。

（文＝向原康太）