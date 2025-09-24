【新婚旦那、愛妻弁当ポイッ！？】捨てられたお弁当。謝罪されても許せない＜第13話＞#4コマ母道場
結婚をされたみなさん、新婚の頃はどのような毎日をおくっていましたか？ 喧嘩のない幸せな日々？ それとも夫婦となり、初めての壁に頭を悩ませていた？ さまざまな回答があることでしょう。今回の主人公は、結婚してまだ3か月の新婚さん。交際期間から大きな衝突もなく愛を育んできたようですが、夫婦のあいだにショックな出来事が起こってしまったようです。
第13話 本当にショック……
【編集部コメント】
ついにモモカさん、泣いてしまいました。結婚生活で悲しくて涙を流すのは、これが初めてのことだったそうです。それくらい悲しかったのですね。そりゃそうですよね、生きがいにもなっているくらい力を入れていたお弁当を捨てられるなんて、ショックすぎますよね……。マコトさんは全力で謝っていますが、モモカさんは受け入れられるのでしょうか……。そして「そういうことじゃない」発言、それだけでは許せないということなのでしょうか。モモカさんの怒りが伝わってきます。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
