¡Ö70Âå¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ä¡×¿åÂô¥¢¥à¥Æ¥ì¥ÓÀ¸½Ð±éá¤Ë¾×·â¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤µ¥¡¼¥×¡×¡Ö¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥´¤¤¡×
¡Ö70Âå¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÊÝ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥¹¥´¤¤¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿70ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö7/30¤ÎÄÅÇÈ¾ðÊó¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ë¡¢ËÜÆüÀ¸ÊüÁ÷¤Ç½Ð±é¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¿åÂô¥¢¥¡£¹õÃÏ¤Ë²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿²Î¼ê¤Î¤¢¤ÙÀÅ¹¾(73)¤È¤ÎÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿åÂô¥¢¥¤µ¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¢¤ÙÀÅ¹¾73ºÐ ¿åÂô¥¢¥70ºÐ ¤È¤«¡¢¤ª¤Ã¤¿¤Þ¤²¡¼¡×¡Ö70Âå¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÊÝ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥¹¥´¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤µ¥¡¼¥×¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Öº£¤â¤³¤ì¤«¤é¤âµ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÏÃ¤¬¾å¼ê¤¤¤·¥¤¥¥¤¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤¤¤Ã¤Æ¤âÏÃ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¿Í¤À¤Í¡×¡ÖÉÔÆ°»º¤ÎÏÃ¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿åÂô¤Ï1972Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡ÖÌ¼¤´¤³¤í¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£1969Ç¯¤«¤é22Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿NHK¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ÖÏ¢ÁÛ¥²¡¼¥à¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£½÷Í¥¶È¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·²¼Æ²¡¹¡×(73Ç¯¡¢NHK)¡Ö¥¶¡¦¾¦¼Ò¡×(80Ç¯¡¢NHK)¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤òÃæ¿´¤ËÉñÂæ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£