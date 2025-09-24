¡Ö²Ä°¦¤¤±üÍÍ¡×¸µ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦¼ÔàÊú¤¤Ä¤2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ÇÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤Î·ëº§Êó¹ð¡Ö¾Ð´é¤¬Èþ¤·¤¤Ìµ¹¤¡×
´é½Ð¤·¿·ºÊ¤ÈàÊú¤¤Ä¤2¥·¥ç¥Ã¥Èá
¡¡8·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¸µ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦¼Ô¤Î·ëº§Êó¹ð¤È¡¢¿·ºÊ¤È¤Îà´é½Ð¤·á2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¬Éº¤¦·ëº§Êó¹ð¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µWBCÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¤Î½Å²¬Í¥Âç(28)=·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£¾®³Ø¹»¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºÊ¤È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç¥«¥Õ¥§¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¾Ò²ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÊ¤ËÊú¤¤Ä¤¯´é½Ð¤·¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¸µIBFÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¤Ç¡¢5·î¤ËµÞÀ±¦¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ç³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼£ÎÅÃæ¤ÎÄï¡¦½Å²¬¶ä¼¡Ï¯(25)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤ÈºÊ¤¬¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëÀÎ¤ÎÆ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖÁ´Éô²¶¤¬¼é¤ë¤ó¤Ç¡¢Àë¸À¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤òÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¡×¡ÖÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤É¤ó¤É¤ó½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤±üÍÍ¤È¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤É×ÉØ¡×¡Ö¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö2¿Í¤Î¾Ð´é¤¬Èþ¤·¤¤Ìµ¹¤¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£