群馬大学発のベンチャー企業がコンニャクイモから抽出した成分を活用し、アルツハイマー型認知症の予防などが期待されるサプリメントを開発したと発表しました。

アルツハイマー型認知症の予防や改善が期待できるというサプリメントを開発したのは、群馬大学発のベンチャー企業グッドアイです。

グッドアイによりますと２０１９年、北海道大学が行った研究でこんにゃくの製造過程で廃棄される飛粉に多く含まれるスフィンゴ脂質の一種が、アルツハイマー型認知症の原因と考えられている物質の蓄積を抑える効果があると示されました。

しかし、スフィンゴ脂質はそのまま摂取しても多くは体外に排出されてしまうことから、群馬大学大学院との共同研究で飛粉から抽出したスフィンゴ脂質を水に溶けやすくし、特殊なカプセルを使って小腸で効率よく吸収させる技術を考案、今年８月に特許の出願を行いました。

サプリメントの販売は、来年を予定しているということです。グッドアイでは研究資金を調達するため、１２月３１日までぐんぎんコンサルティングのつなぐプラスでクラウドファンディングを実施中で返礼品にはサプリを提供するということです。