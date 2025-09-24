Éã¡¢Äï¡¢3¿Í¤ÎÊì¤¿¤Á¤Î°ä±Æ¤Ë¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¤Ü¤í¤Ü¤íÎÞ¤¬¡Ä¡×¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡¢²Î»ì¤ÎÈëÏÃ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì´¶Æ°¸Æ¤Ö¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó»Ä¤ê2²ó¡Û
¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×²Î»ì¤ÎÁÏºîÈëÏÃ¤ËÈ¿¶Á
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î²Î»ì¤ÎÁÏºîÈëÏÃ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡24Æü¤ÏÂè128ÏÃ¤òÊüÁ÷¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤Î²Î»ì¤ò¹Í¤¨¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤ë¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¤ä¤í¡×
¡¡¡Ö¤ªÊ¢¤ò¤¹¤«¤»¤¿¿Í¤ä½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤òµß¤¦¤¿¤á¡×
¡¡¡Ö¤¦¤ó¡×
¡¡¤½¤³¤Ç2¿Í¤Î»ëÀþ¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î°ä±Æ¤Ø¡£¿ó¤ÎÇìÉã¡¦´²¡ÊÃÝÌîÆâË¡Ë¡¢Äï¡¦Àé¿Ò¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿ó¤Î¼ÂÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤È°é¤Æ¤ÎÊì¡¦ÀéÂå»Ò¡Ê¸ÍÅÄºÚÊæ¡Ë¡¢¤Î¤Ö¤ÎÊì¡¦±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê»Ò¡Ë¤¬3¿Í¤ÇÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¿ó¤Ï¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¡¡¡ÖÀé¿Ò¤Ë¤ÏÌ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼å¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò¼é¤ëÌ´¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼é¤ëÌ´¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡Ä¡×
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯²¡¤·ÌÛ¤Ã¤¿¸å¡¢¿ó¤Ï´²¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤¬¤«¡Ä¡×
¡¡½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿²Î»ì¤ò¤Î¤Ö¤¬ÆÉ¤à¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¡¤Ê¤Ë¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡¡¤³¤¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¡¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤ä¤À¡Ä¡×
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤³¤Î°ä±Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤È¡¢¤Î¤Ö¤¬²Î»ì¤òÆÉ¤àÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¡Ö°ä±Æ¤¬¤Ç¤Æ¡¢¿ó¤µ¤ó¤¬²Î»ì¤ò¹Í¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¡¢¤Ü¤í¤Ü¤íÎÞ¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö»à¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢´²¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¿ó¤ÎÂ¸µ¤ä¿´¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£²Î»ì¤«¤é¤Ï¡¢Àé¿Ò¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¦¡Ö¤ªÊì¤µ¤óÊý¡¹Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»°¿Í¤µ¤ó°¦¤¹¤ëÃ¶Æá¤µ¤Þ¤Ë²ñ¤¨¤¿¤«¤Ê¡×
¡¦¡Ö¡Ø¥¢¥Ë¥¡Ù¤ÈÀé¿Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¼¡¢¡Ø¤¿¤«¤·¡Ù¤È´²¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ìø°æÉ×ºÊ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡¢º£¤³¤½À¤¤ÎÃæ¤ËÈô¤ÓÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Èô¤Ù¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×