¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡×¡ÖÅ·½÷ÍÍ¡×à¶Ö¥É¥óá¤«¤é50Ç¯¡Ä62ºÐ½÷Í¥à¿åÃå¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®á»Ñ¤Ë³åºÓ¡Ö¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
Èþ¤·¤¤¥Ó¡¼¥Á¤ÇàÂçÃÀá¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª
¡¡½÷Í¥¤Î¹áºä¤ß¤æ¤(62)¤¬¿åÃå»Ñ¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ë³¤ÊÕ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤Ï¤·¤ã¤°Âç¿Í¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢Èþ¤·¤¤¥Ó¡¼¥Á¤ÎÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Ç¤¿¤ï¤à¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥ï¥¡¡¼ ³¤ÊÕ¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿Å·½÷ÍÍ¡×¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥° ¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ïº½ÉÍ¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿åÃå¤Î¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È³åºÓ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹áºä¤Ï1975Ç¯¡¢12ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¥É¥ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£°¦¤é¤·¤¤´éÎ©¤Á¤«¤é¡Ö¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£