MLBは日本時間24日、来季2026年シーズンから「ロボット審判」こと「自動ボール・ストライク判定(ABS＝Automated Ball―Strike Challenge System)」を全試合で導入すると発表しました。

試合は従来通り球審がボール・ストライクを判定し、異議がある場合、選手は帽子やヘルメットに触れることで「チャレンジ」の要求が可能。申告できるのは投手と捕手、打者のみであり、判定の際にはスコアボードに投球結果のアニメーショングラフィックが表示されます。

チャレンジ権の回数は各チーム2回であり、成功した場合はチャレンジ権が保持され、失敗した場合は1つ失効するとのこと。ただし、延長戦に突入した場合には、残りチャレンジ権を使い切ったチームに対して1回分のチャレンジ権が与えられます。

今季、MLBはスプリングトレーニングや7月のオールスター戦で試験的にABSを導入。実際にオールスターではチャレンジシステムで2度判定を覆し、注目を集めていました。初回、パドレスのマニー・マチャド選手の打席で真ん中低めへ投げられた89.5マイル(約144キロ)のチェンジアップはボールと判定。マウンドのタリク・スクバル投手と捕手のカル・ローリー選手がヘルメットを軽くたたいて「自動ボール・ストライク判定(ABS)チャレンジシステム」を審判に求めました。

システム起動から約20秒でモニターに表示されたのは、ボールの軌道を表したCGと「ストライク」の文字。マチャド選手は見逃し三振となり、ベンチに戻る際には苦笑いを浮かべていました。

MLBのABS導入に関して、SNS上では「近未来的で面白そう笑」「いいぞ、これで誤審ゼロになってくれ…」「日本でもロボット導入するのかな？」など野球ファンの間で話題となっています。