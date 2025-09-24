◇プロ野球パ・リーグ 楽天-ソフトバンク(24日、楽天モバイルパーク)

4連敗中のソフトバンクはこの日、楽天を相手に打線が初回から快音を響かせ、4回終了時点で5点をリードしています。

初回、先頭の柳田悠岐選手が楽天の先発・ヤフーレ投手からライト線への2塁打を放つと、近藤健介選手と栗原陵矢選手も連続でヒットを放ち、ノーアウト満塁といきなり大チャンス。続く中村晃選手はセカンドゴロに倒れるもその間に柳田選手が生還し、ソフトバンクが18イニングぶりの得点を奪いました。さらに1アウト2、3塁から5番・柳町達選手の犠牲フライで2点目を奪いました。

続く2回にも先頭の野村勇選手に2塁打が飛び出したソフトバンク。続く海野隆司選手の送りバントで1アウト3塁とすると、川瀬晃選手が1、2塁間を破るライトへのタイムリーヒットを放ち、3点目が生まれました。

3回は無得点に終わったものの、4回にも再び猛攻。牧原大成選手のデッドボール、野村選手のセンター前ヒットなどから1アウト2、3塁のチャンスでまたも川瀬選手がタイムリーヒット。さらに柳田選手の内野ゴロの間に5点目を追加しました。ソフトバンクは4回までに7安打5得点。5試合ぶりの白星を飾り、先発のモイネロ投手にキャリアハイとなる12勝目を届けられるか注目です。