女優の吉永小百合（80）が24日に都内で行われた映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（監督阪本順治、10月31日公開）の完成披露試写会に出席した。

日本を代表する偉大な女性登山家・田部井淳子の実話をもとにした同作。エベレスト女性初登頂から、晩年の闘病、余命宣告を受けながらも亡くなる直前まで山に登り続けた勇壮な生涯を描く。

主人公・多部純子を演じる吉永は、艶やかなネイビーのチベット民族衣装で登場。耳元には田部井さんの遺品であるピアスをあしらえた。「素敵な思いをさせていただいたと胸がいっぱいです」と感無量の表情で、マイクを持つ両手を強く握った。撮影中を振り返り、切磋琢磨（せっさたくま）した仲間との思い出がよみがえったのか、声を震わせる場面もあった。

純子の盟友でありエベレスト登頂の相棒でもある北山悦子役を演じた天海祐希とは、映画「最高の人生の見つけ方」以来6年ぶりのタッグ。3度目の共演となった。互いに強い信頼を寄せていて「もう、感謝、感謝なんですけど、私にとっては親友以上で、素晴らしく力強い存在なんですね。だから（天海を）いつも頼ってますし、これからもまたチャンスがあるなら、ご一緒したい」と笑顔。天海への思いを語る吉永は目を潤ませていた。