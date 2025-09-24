元衆院議員の宮崎謙介氏（44）が、23日配信のYouTubeチャンネル「楽待チャンネル」に出演し、自民党総裁選（10月4日投開票）に立候補した小泉進次郎農相（44）の懸念点について自身の考えを示した。

過去最多の9人が出馬した前回と比べ、今回の立候補者は5人とほぼ半減。宮崎氏は「1人当たりの持ち時間、尺が広がるわけです。約2倍」としつつも、「チャンスかもしれませんよ」とつぶやいた。

小泉氏は失言で事実上更迭された江藤拓氏に代わり、5月に農相に就任。コメ不足、価格高騰の中で50万トンの備蓄米を随意契約で放出する陣頭指揮を取り、株を上げた。

しかし宮崎氏によると、そのコメが今度は小泉氏の足を引っ張る可能性もあるという。「実は新米価格が去年より1000円くらい上がっている。この問題がちょうど新米が出てくる時期と総裁選が重なってくる」。選挙戦のさなか、新米価格の高騰について討論が及んだ可能性に言及した。

その対応がカギになるという。「“結局、米価下がってねえじゃん”という問題とかも、矢面に立たされてしまうと、“解決しなかった。じゃあどうするの？”ってなってきて、“輸入米を（購入）します”なんて言ってしまった日には、地方の農家さんの党員票は絶対入らないし、という結果になることを危惧しています」と、自身の見解を述べた。