国連総会でアメリカのトランプ大統領が演説を行いました。国連、移民、気候変動などについて持論を展開し、まさに“トランプ劇場”となりました。

国連総会の演説に臨んだトランプ大統領。

アメリカ トランプ大統領

「国連は問題を解決していないばかりか、むしろ新たな問題を生み出していることが多い」

と、国連を批判。さらに…

アメリカ トランプ大統領

「『開かれた国境』という失敗した実験に終止符を打つ時だ。気候変動問題は世界で行われた『過去最大の詐欺』だ」

国連総会の演説のため登壇したアメリカ・トランプ大統領。なかなか話し始めません。

アメリカ トランプ大統領

「プロンプターなしで演説しても構わない。なぜならプロンプターは機能していないからだ」

原稿を映すプロンプターが故障したのか、表示されなかったのです。

“トラブル”は他にも。会場に入る際、メラニア夫人とともにエスカレーターへと進みますが、乗ったとたんに停止。結局、歩いて上ることに…。

実はこの2日前、イギリスメディアが「国連スタッフがトランプ氏に“資金が尽きたので階段を上ってください”と伝える、と冗談を言っている」と報じていたところでした。

アメリカ トランプ大統領

「国連から得たものは、壊れたエスカレーターとプロンプターだけだ」

演説でこのように述べ、国連の「機能不全」を揶揄したトランプ大統領。そして、次々に持論を展開していきます。

アメリカ トランプ大統領

「みんな、私がノーベル平和賞をとるべきだと言っている」

インドとパキスタンの紛争など、世界の7つの紛争を和平に導いたと主張。「国連はやるべきことをしていない」と強く批判します。

さらに移民政策をめぐっては…。

アメリカ トランプ大統領

「国連は米国に不法入国する移民を支援している。『開かれた国境』という失敗した実験に終止符を打つ時だ」

気候変動に関しても…。

アメリカ トランプ大統領

「世界で行われた過去最大の詐欺だと思う。地球温暖化も、地球寒冷化も、もうない」

まさに“トランプ劇場”と化した国連総会。トランプ氏は各国の首脳を前に、こう言い放ちました。

アメリカ トランプ大統領

「アメリカは世界で最も“アツい国”だ。他の国は比べものにさえならない」