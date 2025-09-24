熊本県内で、橋の名前が書かれた金属製の板が複数なくなる事件が発生していて、警察が捜査を進めています。

【写真を見る】各地で無くなった「橋名板」 橋には、しっかりと跡が残っている

熊本河川国道事務所によりますと、9月16日、玉名市を流れる繁根木川にかかる富尾橋の欄干から、橋や川の名前が書かれた金属製の板「橋名板」がなくなっていることが確認されました。

記者「橋名板が盗まれたとみられる橋は、国道で車通りが多く人目に付きやすい場所です」

管理する国土交通省 熊本河川国道事務所は、橋名板が盗まれたとみて被害届を出し、警察が捜査を進めています。

橋名板はその後…

記者「盗んだとみられる橋名板は仲介業者を通して買取業者に持ち込まれたということです」

熊本市北区の買取業者によりますと、9月1日から17日かけて5回に分けて合わせて約400キロ、買取額にして約44万円の橋名板が持ち込まれたといいます。

T･Sトレーディング 西口司常務「橋名板は銅を主に使っていて、銅の相場が上がっていて、換金する時もキロ当たりの金額が高くなっている」

持ち込まれた橋名板は、すでに警察が回収していて、中には県外の橋名板とみられる物もあったということです。

西口常務「『改修工事でいらなくなったから買い取ってくれ』という話だったので、それならばと。橋名板はめったに入ってくるものではないので、大量となると何も聞いてないとおかしいと思う」

仲介業者に橋名板を持ち込んだ人物は「あわせて15トンを持ち込む予定」と話していたということです。

県などによりますと、八代市や美里町などほかにも県内6つの橋で橋名板がなくなっていて、それらについても、今後それぞれに警察へ被害届を出す予定です。

金属の窃盗は「年間約2万件」

警察庁によりますと、国内での金属盗の件数は年々増加しています。2024年は約2万件で、2020年と比べると4倍ほどに増加しました。

被害額も140億円に上っています。

金属価格の高騰を背景に、その買取について新たに「金属盗対策法」が成立しました。

具体的には、買取業者側に「売り主の本人確認」と「盗品の疑いがある物は警察に申告すること」などが義務化されます。