声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく1時間のミュージックプログラム、

「A＆Gメディアステーション FUN MORE TUNE」！

9月20日はゲストに真山りかさん、美弥るりかさんをお迎えして、Reading Musical『BEASTARS episode1』特集をお送りしました。

おふたりが出演する『BEASTARS episode1』はReading Musical！ 朗読劇やミュージカルと、どう違うのでしょうか？「朗読劇は歌が入らず、セリフだけでつないでいくんですけど、私たちは読み手、歌い手ということで、もう歌いまくるし、喋る。さらにパフォーマーという役のみなさん、感情、心情を体で、肉体でパフォーマンスしてくれるチームもいてっていう。パフォーマーさんのお邪魔にならなければ動いてもよし。さらに映像もあり、もう新感覚ですね（美弥）」

原作を読んだ印象を聞いてみたところ「もともとアニメを見ていて原作を読んで、今回のお話頂いたんです。“私⁉”という感じだったんですけどテーマが面白いですよね。それぞれの種族の動物たちは人間界においても“こういう人いるよね”みたいな。まさか自分がハルになるとは思わなかったんです。原作を読んだ時にハルが1番苦手なキャラクターだったんですよ。ちょっとびっくりではあったんですけど、今回演じさせて頂くにあたってもう1回読み返してみたら“ハルはこう思ってたんだ！”みたいなキャラクターの心情を読み解けて、どんどんハルのことを好きになれました（真山）」

「私は先に漫画を読んで、その後アニメに入ったんですけど、もうハマりすぎてしまって。1日でひと通り読んだんですけど、“なんで私がジュノなんだろう⁉”って素直に疑問でした。オファーを頂けたのが凄く不思議というか、でもきっと意味があるんだろう、共通点はどんなところなんだろうと思いました（美弥）」

すでに稽古は始まっていて、二人とも口を揃えて“大変！”と話していたのが歌のパートでした。「自宅で練習した時に“今日このまま朝が来るんじゃないか”と思っちゃうぐらい、どうしようって（美弥）」「キーも高いけれど『BEASTARS』の世界観を1曲目から表していて、聞き逃されちゃったら世界観が伝わらないんじゃないかというくらい大事な楽曲なので、背筋をピンとして頑張りたいなって思ってます（真山）」

すでに始まっている稽古を通じて感じていることは「めちゃくちゃ声も素敵で、あまりにもハルちゃんの芝居、歌と歌の間のセリフもとっても素敵なので、“たくさんお芝居してたの？”って聞いちゃったんですよ。そしたら“ほとんどないです”って、感性がもともと凄く豊かなんだなって思いました（美弥）」「楽しさもあるんですけど、みなさん大活躍されてる方なので、毎度緊張ですね。帰り道楽しかったって思って、家に帰ると“あ～今日もダメだった”みたいな。私、ミュージカルも初めてなので、歌と歌の間のお芝居が1番難しくて。なんで突然喋るんだろうみたいな。そういうのをみなさんに教えて頂きながら、背中を追いかけながら頑張ってます（真山）」

作品を観る上で「ここだけは見逃さないで！」という注目ポイントを教えてもらいました。「レゴシくんと一緒に歌っている曲の間の美弥さんのセリフがめちゃくちゃ最高です。あの瞬間はみんなも稽古中に顔を上げて、台本を読まずに見ています、美弥さんのお芝居を！（真山）」

一部公演では、アフタートークやフォトセッションもあるReading Musical『BEASTARS episode1』。真山りかさん、美弥るりかさんにとってどんな作品になると思うか、最後に伺いました。「今まで朗読劇に何度か出演したことがあるんですが、本当に1番刺激的な作品になるなと思っています。ミュージカルのお稽古をしに行ってるような気持ちがあって、ぜひぜひみなさま、体感、体験しに来て頂きたいなと思います（美弥）」「もうドキドキなんですけど、本当にこの作品の盛り上がるぞ！面白いぞ！の瞬間をみなさんに体験して頂けると思うので、原作を読まれてる方も読んでいらっしゃらない方も『BEASTARS』の世界観がとっても分かる作品かなって思います。ちょっとネタバレにはなってしまうんですけど、歌唱部分の歌詞が原作のこの部分使ってるという発見もあったりして、本当に愛とリスペクトがある作品。みなさんご覧になってくださったらうれしいです（真山）」