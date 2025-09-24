辻ちゃん長女・希空（のあ）“18歳年下妹”夢空（ゆめあ）ちゃん抱えた動画公開「かわいいゆめたん」見つめ合う姿に反響
【モデルプレス＝2025/09/24】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が24日、自身のInstagramストーリーズを更新。18歳差の妹である夢空（ゆめあ）ちゃんを抱える姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女・希空、18歳差の妹と見つめ合い
希空は「かわいいゆめたん」とつづり、夢空ちゃんを抱える姿を公開。愛おしそうな表情を浮かべ、見つめ合う姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「癒やされる」「可愛いが渋滞」「見てると笑顔になる」「尊すぎる」「夢空ちゃんおめめ開いてて可愛い」といった声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
