ポン酢の酸味で食欲増進！15分で完成する「豚肉おかず」

夏の疲れにおススメ！ポン酢と豚肉のおかず3選

夏の疲れが出て食欲が落ちていませんか？ そんな時におすすめなのが、ポン酢を使ったさっぱり料理！ 豚肉と野菜で疲労回復効果もバッチリです。

さっぱり食べられる豚小間唐揚げ

レンジで簡単！豚肉の重ね蒸し

ご飯が進む、ガリバタポン酢

15分で完成！疲労回復効果のある豚肉おかず

豚肉に含まれるビタミンB1とポン酢に含まれるクエン酸は疲労回復効果があり、夏バテ気味のときにぴったりなおかずなんです。また、トマトやなすはさっぱりとしていて、水分補給やビタミンの摂取もできるので、食欲のないときにおすすめです。

豚肉があれば15分で完成するポン酢を使ったレシピ。忙しい毎日でもしっかりと栄養補給ができますね！ ごはんがすすむ味付けなのもポイントです。みなさんもぜひお試しください。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。