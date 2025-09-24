【気になるレシピ、作ってみた】本場の味わいに感動！「タイのメイドさんに習った空芯菜炒め」を作ってみた

おうちで本格的な味わいに！「タイのメイドさんに習った空芯菜炒め」を作ってみた

茎が空洞になっているのが特徴の青菜「空芯菜」。最近は取り扱っているスーパーが増え、目にする機会が多くなりました。定番の「炒めもの」をおいしく作れるレシピを覚えておくと便利ですね。

そこで今回は、つくれぽが500件以上投稿されている人気レシピ「タイのメイドさんに習った空芯菜炒め」を作ってみました！

レシピ作者さんがバンコクで暮らしていた時に、現地のメイドさんに教えてもらったというレシピです。

調味料を揃えてから一気に炒めよう

1. 空芯菜は洗って5〜6cmの長さに切り、にんにくはみじん切りにしておきます。

ナンプラーやオイスターソースなどの調味料は、すぐ手にとれる位置に揃えておきましょう。





2. フライパンに脂を入れ、にんにくと鷹の爪を弱火で炒めて香りを出します。





3. 空芯菜と調味料を入れ、強火で一気に炒め合わせたら完成です！





さっそく食べてみました





炒めている間、キッチンがにんにくとナンプラーのおいしそうな香りでいっぱいになりました。早く食べたい〜！





それでは、いただきます！

強火で手早く炒めた空芯菜はシャキシャキ！ 特に茎の部分は歯ごたえがよく、どんどん食べ進められます。

味付けのメインはナンプラーとオイスターソース。2つの調味料のうまみと空芯菜のほのかな苦みとが合わさって、ご飯もお酒もすすむ味わいに仕上がっていました。

実際に調理する際のコツは？

火加減がポイントの料理です。にんにくと鷹の爪は弱火でじっくり香りを出し、焦がさないように気をつけましょう。空芯菜と調味料を入れたら、火を強めて一気に炒め上げます。

お店のような味わいをおうちで堪能

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）にも、「行きつけのタイ料理屋さんと同じ味！」「タイで食べた空芯菜炒めに近いお味でした」など、本格的な味わいに仕上がる！との喜びの声もたくさん。

ナンプラーが加わることでグッとエスニックな風味になり、タイ本場の味に近づきます。

空芯菜をお店のような味わいで楽しみたい時に、ぜひ作ってみてくださいね。

（TEXT：菱路子）