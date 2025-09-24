バー限定の大人の味わい「秋の夜パフェ」

2025年9月1日から11月13日までヒルトン東京（東京都新宿区西新宿6-6-2）1階「セント・ジョージ バー」と2階「バー＆ラウンジZATTA」にて「秋の夜パフェ」が提供されています。

素敵な時間のお供に

バー限定のおしゃれな〆パフェが2種類登場です。

「マロンディライト」（2900円）はアーモンドの風味が楽しめるマロンプラリネペーストがベースで、秋ならではの深みのある味わい。トップにはタロアイスクリームのクネル、フレッシュ無花果と栗があしらわれており、ガラス細工のようなビジュアルのイソマルトシュガーが華やかさを引き上げています。

「シトラスセラフ」（2800円）はオレンジベルベットゼリー、和梨コンポート、キャラメルシャンティイが重なり合い、贅沢な気分にさせてくれます

トップにはレッドドラゴンリーフのチュイールと金箔があしらわれた上品なパフェです。

夜の〆としてもよし、アルコールと一緒に楽しむのもよし。大人の時間を演出してくれます。

提供時間はセント・ジョージ バーが18時から24時（金・土・祝日の前日は25時）、バー＆ラウンジZATTAは17時から23時（金・土・祝日の前日は24時）までです。

詳細は公式サイトをご確認ください。