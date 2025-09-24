「洞不全症候群」で心臓手術を受け、入院している歌手の美川憲一（79）が24日、自身のインスタグラムを更新。「ペースメーカーがしっかりと癒着するまで、もうしばらく時間がかかるとの診断を受け」とし、28日の「秦野たばこ祭」、29日の「令和歌の祭典2025〜星野哲郎生誕100年記念〜」イベントへの出演を辞退することを報告した。

美川は「皆様へ多大なるご心配をお掛けしております。できるだけ早く仕事復帰をしたかったのですが、ペースメーカーがしっかりと癒着するまで、もうしばらく時間がかかるとの診断を受け、大変心苦しいのですが下記公演への出演は辞退させていただく事になりました」と伝えた。

秦野たばこ祭に関しては歌手・大江裕が代わって出演するとし「大江裕さんが出演してくださる事になりました。ありがとうございます」と感謝を伝えた。続けて「『令和・歌の祭典2025』は素晴らしい出演者の皆様が最高のステージを届けてくださると思います」とつづった。

そして「ファンのみなさまや関係者のみなさまには大変ご迷惑をおかけしますが、なるべく早く復帰できるように努めてまいります」と決意を記した。

「令和歌の祭典2025〜星野哲郎生誕100年記念〜」主催の日本クラウンは同日、「美川憲一さんのご出演を予定しておりましたが、洞不全症候群による体調不良の為、ご出演をキャンセルさせていただく事となりましたのでお知らせいたします」とした。

「ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますが早期復帰を見守っていただければ幸いです 当日、楽しみにご来場されますお客様には心よりお詫び申し上げます」と記載した。