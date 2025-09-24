【かっぱ寿司】厳選ネタが110円で楽しめる！大切りとろびんちょう、三陸産とろいわし...「百十円満点祭り」開催《25日から》

かっぱ寿司は、2025年9月25日から10月8日までの期間、「百十円満点祭り」を開催します（一部改装中店舗を除く）。

旬の素材を生かした厳選ネタが勢ぞろい

期間中は、定番の110円商品に加えて期間限定で110円の寿司が登場。バラエティ豊かで豪華な寿司をたっぷりとお得に楽しめます。

三陸産ならではの濃厚な旨みの「三陸産とろいわし」、プチプチ食感の「ししゃもっこ軍艦」、特盛仕様の「特盛ししゃもっこ かっぱ軍艦」など、旬の素材を生かした厳選のネタがお得に勢ぞろい。

さらに、香ばしくジューシーな「あじ竜田にぎり」、北海道産マフグを炙って仕上げた「北海道産フグ塩炙り ポン酢ジュレのせ」などの堪能できます。

「百十円満点祭り」で登場する110円商品をピックアップして紹介します。

・大切りとろびんちょう（1貫）

脂がのったびん長まぐろを大切りで。とろけるような食感と旨みを楽しめます。

・三陸産とろいわし（1貫）

店内で丁寧に皮と骨を処理してネタに。脂がたっぷりとのって濃厚な旨みのいわしに生姜をあしらっています。

・ししゃもっこ軍艦（2貫）

プチプチ食感のししゃも卵と、シャキッとした食感のきゅうりを合わせて軍艦の寿司に仕上げています。

・特盛ししゃもっこ かっぱ軍艦（1貫）

かっぱ寿司自慢のかっぱ軍艦に、ししゃも卵をたっぷりのせています。噛むたびに小さな粒が弾ける食感と旨みが堪能できます。

・あじ竜田にぎり（1貫）

外はカリッと香ばしく、中はふっくらジューシーな、あじ竜田がにぎり寿司に。生姜をあしらい、あじ竜田を引き立てながらさっぱりとした味わいになっています。

・北海道産フグ塩炙り ポン酢ジュレのせ（1貫）

北海道産のマフグに塩を振って炙り、ポン酢ジュレをトッピング。炙りの香ばしさに加え、マフグの食感と旨みを一度に楽しめます。

一部店舗では価格が異なります。天候や入荷状況、売れ行きなどによって期間内でも品切れや販売終了になる場合があります。

また、デリバリーでの販売はありません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部