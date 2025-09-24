入浴料「バスクリン」が懐かしデザインに。アデリアレトロとコラボした昭和レトロ感がかわいいパケ＆香りは見逃せない

バスクリンは、石塚硝子が展開するグラスウェアシリーズ「アデリアレトロ」とコラボした入浴料「喫茶バスクリン 懐かしのメロンソーダの香り」を2025年9月24日に発売しました。

どこか懐かしい香りでお風呂時間を楽しめる

"昭和レトロ"をテーマにした入浴料シリーズを展開中のバスクリン。4月に発売した「喫茶バスクリン アオイロレモンスカッシュの香り」に続いて「喫茶バスクリン 懐かしのメロンソーダの香り」が数量限定で登場しています。

「喫茶バスクリン 懐かしのメロンソーダの香り」は、「アデリアレトロ」とコラボしたレトロかわいいパッケージに、どこか懐かしい「メロンソーダの香り」を楽しめる入浴料。

保湿成分としてホホバオイルを配合しています。パラベン・アルコールフリーで生後3か月以上の赤ちゃんから使用でき、家族みんなで使うことができます（皮膚への安全性評価済み）。

また、浴槽・風呂釜・給湯器への影響を確認済み。「エコキュート」の使用もOKです。なお、残り湯は洗濯に使用できますが、すすぎとつけおきは清水で行う必要があります。

容量は360g（1回30g使用で約12回分）。価格はオープンです。

東京バーゲンマニア編集部