【松本日向1st写真集】 12月11日 発売予定 価格：3,520円

ワン・パブリッシングは、松本日向さんのファースト写真集を12月11日に発売する。価格は3,520円。

今回発売されるのは元HKT48メンバーで、現在はボートレース関連の仕事でも活躍中のタレント、松本日向さんのファースト写真集。ベトナムの都市、フエとダナンで撮影を行ない、ビキニやランジェリーだけでなく、人生最大露出のセクシーさにも挑戦した。

【松本日向さん本人コメント】

HKT48の4期生として2016年にデビューしてからちょうど10年目で、しかも発売日の12月11日が私の25歳の誕生日になります。

25歳は節目の年だと思うので、そんな記念すべきタイミングでファースト写真集が発売できることを嬉しく思いますし、いつもグラビアでは水着とか衣装を着てるんですけど、今回は水着を完全に脱いで手で隠したりしたセクシーな、自分のグラビア人生最大の露出にチャレンジしたっていうのがすごい印象的です。

いつも他の方の写真集とかを見ていて、みんなあれどうやって撮ってるんだろうと思ってたんですけど、カメラマンさんとかスタッフの方みんなと試行錯誤しながらベストな角度を見つけて頑張りました(笑)。

実は今回の撮影の１か月前から禁酒と身体作りを始めていて、外食したとしても一品だけつまむとかそういう生活をしてきたので、ベトナムで撮影が終わった最終日に飲んだレモンサワーがめちゃくちゃ最高に美味しかったです(笑)。1か月分の苦労が解放されました。

今までにないくらい大人っぽい私が見れるなと思うし、でも私の無邪気なところも残ってるシーンもあるので、全ページ目に焼き付けてほしいなと思います。

商品概要

サブタイトル：BOMB特別編集

タイトル：松本日向1st写真集（タイトル未定）

発売日：2025年12月11日（木）

発行：株式会社ワン・パブリッシング

撮影：藤本和典

定価：3,520円（税込）／判型：A4判／ページ数：112ページ