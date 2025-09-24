お尻の力で腰を6秒かけてゆっくりと持ち上げる


「最近腰、つらくない？」友人たちとの悩み共有。腰痛はストレッチで良くなりますか？／1分腰ゆるめストレッチ（1）

腰痛改善のカギは、胸と股関節をほぐすこと!?

漫画家のたかツキなほりさんは、仕事中にときどき腰が痛くなったり足がしびれたりすることが多くあるそう。けれどそれは「腰痛予備軍」であると友人に指摘され、このままではいけないと、腰痛治療の世界的名医である西良浩一先生のもとを訪ねてみることに！

そこで教えてもらったのは、腰痛を抱える方の多くは、腰以外の筋肉が固まってしまっているため、立ち上がったり、かがんだり、ひねったりなど、日常生活のあらゆる動作のなかで腰を酷使してしまっているということ。

「腰への負担をやわらげるには、『胸と股関節をほぐす』のがポイントです」という西良先生の教えをもとに、たかツキさんと一緒に腰痛改善のためのストレッチを試してみませんか？

※本記事はたかツキなほり（著）、 西良浩一（監修）の書籍『つらい腰痛がす〜っと消える! 1分腰ゆるめストレッチ』から一部抜粋・編集しました。

■お尻もち上げ

ひざを立て手を身体の横に置く


1　あおむけの状態で両足をこぶし1個分開きひざを立て手を身体の横に置く4秒かけて鼻から息を吸い背すじを伸ばす

お尻の力で腰を6秒かけてゆっくりと持ち上げる


2　おへそを顔に向けるイメージで息を吐きながらお腹に力を入れお尻の力で腰を6秒かけてゆっくりと持ち上げる

3　一度息を吸ってから6秒かけて腰をゆっくりと下ろす

▶1〜3を3セット

■やってみた…

お尻を使うことで体幹が鍛えられ足腰が安定します！


著＝たかツキなほり、監修＝西良浩一／『つらい腰痛がす〜っと消える! 1分腰ゆるめストレッチ』