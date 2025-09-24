まだ9月ですが、早くも新年を迎える準備です。岡山市北区の岡山高島屋でおせちの予約販売が始まりました。

【写真を見る】早くも百貨店で “おせち” の予約販売始まる 売れ筋は2万5千円から3万円ほどの4～5人前「オードブル」も人気【岡山】

和と洋が融合した豪華な三段重に、中華風のものまで、バラエティ豊かなおせちが並びます。岡山高島屋の地下2階には、きょう（24日）から特設コーナーが設けられました。約900種類を店頭で取り扱っています。売れ筋は、2万5千円から3万円ほどの4～5人前のものだといいます。

（客）

「今年長いでしょう、年末年始が。どんなものを食べさせてあげようかと悩みます」

「子供もいるのでおせちは作るんですが、それじゃあちょっと足りないかなと（プラスアルファで）、はい」

（岡田美奈子記者）

「今年店が力を入れているのはオードブル。カタログの表紙に表記があるほか、ページ数も去年より増えているということです」

正月の過ごし方が多様化するなか、前菜やつまみとしても使える「オードブル」のニーズがあり、岡山高島屋では去年より10種類取り扱いを増やしました。1万円から2万円のものが多く、名店の味を気軽に楽しめるのも魅力だといいます。

（岡山高島屋食料品売り場 高津真琴マネジャー）

「おせちというのはいろんな使い方ができるのかなと思います。家族で楽しんだり、夫婦で少人数でも楽しめるような、そんなラインナップが今年もそろっていると思っております」

岡山高島屋のおせちの予約は12月24日までで、インターネットでも受け付けているということです。