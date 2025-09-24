Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月24日は、Google TVとWチューナーを搭載している山善（YAMAZEN）の「40V型フルハイビジョンスマートテレビ （QRK-40W2KST）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

山善 テレビ Wチューナー 液晶 40インチ フルハイビジョン QRK-40W2KST ネット動画対応 33,800円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

Google TV搭載＆Wチューナー対応で、地上波もネットもOK。山善の40インチスマートテレビが14％オフ！

山善（YAMAZEN）の「40V型フルハイビジョンスマートテレビ （QRK-40W2KST）」は、Google TVとWチューナーを搭載。フルHDの高画質に加え、音声操作対応リモコンで地上波もネット動画もスムーズに楽しめる本商品が14％オフとお買い得です。

Image: Amazon.co.jp

大画面で映画やドラマを楽しむなら、テレビもスマートに進化しているものを選びたいところ。山善の「40V型フルハイビジョンスマートテレビ （QRK-40W2KST）」は、地上波放送からネット動画まで幅広く対応できる、万能な1台です。

まず注目したいのが、Google TVを搭載している点。YouTubeやNetflix、Amazon Prime Videoなど、普段スマホで見ている動画配信サービスを大画面で快適に楽しめます。

さらにWチューナーを搭載しているので、地上波やBSの番組を視聴しながら裏番組の録画も可能。外付けHDDを接続すれば、好きな番組を見逃さず保存できます。

高画質フルHDと便利なリモコン操作で快適視聴

Image: Amazon.co.jp

映像面では、FHD（1920×1080P）解像度を採用。上下左右178度の視野角でどの位置から見てもキレイで鮮やかな映像を楽しめるので、映画やスポーツ観戦にもぴったりです。

操作性にも工夫があります。リモコンは音声操作に対応しており、「YouTubeを開いて」「映画を探して」といった声での操作が可能。さらに、ワンタッチで動画配信サービスにアクセスできるダイレクトボタンも搭載されているため、観たいコンテンツに素早くたどり着けます。

40インチのサイズ感はリビングはもちろん、寝室やワンルームにも最適。地上波もネット動画も、これ一台でシームレスに楽しめる「40V型フルハイビジョンスマートテレビ （QRK-40W2KST）」は、日々の映像体験を大きくアップデートしてくれそうです。

山善 テレビ Wチューナー 液晶 40インチ フルハイビジョン QRK-40W2KST ネット動画対応 33,800円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞山善セールアイテムはこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年9月24日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp