晴れから一転、25日は「警報級の大雨」になるところも【これからの天気(24日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
24日(水)の晴れから一転して、25日(木)は警報級の大雨になるところがありそうです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆25日(木)の天気
・上越地方
早いところでは午前中から雨が降り出すでしょう。
午後は断続的に雨が強まり、とくに夜遅くは激しい雷雨になるところがありそうです。
・中越地方
沿岸部は朝から雨が降りやすく、山沿いも昼ごろには天気が崩れるでしょう。
夜は雨雲が発達して、局地的に激しく降るところもありそうです。
・長岡市と三条市周辺
朝から雨が降ったりやんだりするでしょう。
本降りの雨になるのは午後で、遅い時間になるほど雨の降り方が強まりそうです。
下越：新潟市周辺と佐渡
朝も所々にわか雨があり、昼ごろにはまとまった雨雲がかかるでしょう。
とくに、夕方以降は激しい雷雨に注意が必要です。
また、佐渡や下越の沿岸部は風が強まって横殴りの雨のところがあるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
昼ごろには各地で雨となるでしょう。
夕方からは局地的に激しい雨や雷雨になり【警報級の大雨】となるところもありそうです。
◆風と波
佐渡では、次第に南西の風が強く吹いて荒れた天気になるでしょう。
波は午後ほど高く、上越・中越でのち1.5m、下越・佐渡でのち2.5mの予想です。
◆週間予報
26日(金)は、午前を中心に雨が降るでしょう。
27日(土)は晴れ間が戻りますが、28日(日)と29日(月)は再び雨となり雨脚が強まるところがありそうです。
25日(木)の午後は、激しい雷雨のところがありそうです。道路の冠水などに十分な注意・警戒をしてください。
