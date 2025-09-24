株価指数先物【引け後】 ソフトバンクＧ1社のインパクトに振らされる 株価指数先物【引け後】 ソフトバンクＧ1社のインパクトに振らされる





大阪12月限

日経225先物 45420 +100 （+0.22％）

TOPIX先物 3146.5 +7.0 （+0.22％）



日経225先物（12月限）は前日比100円高の4万5420円で取引を終了。寄り付きは4万5360円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万5305円）を上回り、買いが先行して始まった。直後につけた4万5370円を高値に軟化し、現物の寄り付き直後には4万5040円まで売られた。売り一巡後は4万5150円～4万5250円辺りで下げ渋りをみせたが、前場終盤にレンジを下抜け、4万4970円と節目の4万5000円を割り込む場面もみられた。



ただし、4万5000円近辺では押し目待ち狙いのロングに向かわせており、ランチタイムでは4万5000円を上回って推移。後場の取引開始後に4万5200円台に乗せると、終盤にかけての切り返しでプラス圏を回復している。引け間際には朝方につけた高値を上回り、4万5440円まで買われる場面もみられた。



ソフトバンクグループ<9984>［東証P］が1社で日経平均株価を216円超押し上げる形となり、人工知能（AI）関連株への物色を牽引した。東京エレクトロン<8035>［東証P］やフジクラ<5803>［東証P］、レーザーテック<6920>［東証P］などが買われる一方で、ファーストリテイリング<9983>［東証P］やアドバンテスト<6857>［東証P］の下げが日経平均型の重荷になった。



日経平均株価は史上最高値を更新したが、ソフトバンクグループのインパクトが大きく、東証プライムの騰落銘柄は値下がり数が過半数を占めていた。日経225先物は4万5000円処では押し目待ち狙いのロング対応になるが、上値はボリンジャーバンドの+2σ（4万5600円）が抵抗線として意識される。



バンドは上向きで推移しており、ナイトセッションで+2σは4万5830円まで切り上がってきた。これに沿ったトレンドが見込まれるものの、AI関連株への物色次第といったところだろう。そのため、AI関連株に対し利益確定が強まる局面では、+1σ（4万4620円）辺りまでの短期的な調整は警戒しておきたい。



特に、本日のようにソフトバンクグループ1社のインパクトが大きい状況では、いったん値を崩すと、先物主導でショートを仕掛けてくる動きが強まる可能性が意識される。上値追いを慎重にさせる半面、短期的な調整をみせてくる場面では、その後のカバーを想定した押し目待ち狙いのロングも入りやすいだろう。



NT倍率は先物中心限月で14.43倍と変わらずだった。朝方に14.45倍をつける場面もみられたが、その後は14.36倍まで下げており、+2σ（14.44）を割り込んできた。+2σを下抜けてくる局面では、NTロングを巻き戻すリバランスが入りやすくなりそうだ。



手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万5915枚、ソシエテジェネラル証券が1万2768枚、サスケハナ・ホンコンが4814枚、JPモルガン証券が2692枚、日産証券が1946枚、バークレイズ証券が1526枚、モルガンMUFG証券が1192枚、SBI証券が925枚、ビーオブエー証券が919枚、松井証券が695枚だった。



TOPIX先物はABNクリアリン証券が2万2109枚、ソシエテジェネラル証券が1万9297枚、JPモルガン証券が8347枚、バークレイズ証券が5248枚、モルガンMUFG証券が3252枚、ビーオブエー証券が3047枚、ゴールドマン証券が2970枚、サスケハナ・ホンコンが2098枚、野村証券が1069枚、大和証券が950枚だった。



