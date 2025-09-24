　24日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円高の4万5480円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5630.31円に対しては150.31円安。出来高は1466枚となっている。

　TOPIX先物期近は3151.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.95ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45480　　　　　 +60　　　　1466
日経225mini 　　　　　　 45475　　　　　 +55　　　 18837
TOPIX先物 　　　　　　　3151.5　　　　　　+5　　　　2107
JPX日経400先物　　　　　 28325　　　　　 +45　　　　 120
グロース指数先物　　　　　 761　　　　　　+0　　　　　20
東証REIT指数先物　　売買不成立

