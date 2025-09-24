日経225先物：24日19時＝60円高、4万5480円
24日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円高の4万5480円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5630.31円に対しては150.31円安。出来高は1466枚となっている。
TOPIX先物期近は3151.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.95ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45480 +60 1466
日経225mini 45475 +55 18837
TOPIX先物 3151.5 +5 2107
JPX日経400先物 28325 +45 120
グロース指数先物 761 +0 20
東証REIT指数先物 売買不成立
