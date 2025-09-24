大手コンビニエンスストアの「セブン‐イレブン」と佐世保市の高校生が連携して、2つの新商品を開発しました。

24日から佐世保市周辺の店舗で販売が始まっています。

凝縮された長崎和牛の旨味に、さっぱりとしたレモンジュレ。

（生徒）

「どうやって、レモン感や肉の感じを出すかということに一番こだわった」

佐世保名物の「レモンステーキ」を具材に再現したこだわりのおむすびです。

こちらは「バター香るフィナンシェ」。

常温販売されている既存品と違い、チルドの生食感が強みです。

2つの新商品の開発に携わったのは、県立佐世保商業高校の生徒たち。

（生徒）

「今回のフィナンシェは、自分へのごほうびというテーマになっているので、そこでうまく(既存品との)差別化を図る」

（生徒）

「インスタグラムを開設しているので、そちらで宣伝していきたい」

産官学が連携してビジネスリーダーを育成するプロジェクトの一環で、生徒たちは24日、佐世保市役所で宮島市長らに商品の概要を報告しました。

報告会の後は、実際の店舗に移動して…

（生徒）

「いらっしゃいませ」

（宮島 佐世保市長）

「おにぎり10個、フィナンシェ10個…頂きました」

セブン‐イレブンの店頭で、商品販売や接客にも挑戦した生徒たち。

（生徒）

「またのお越しを」

（宮島 佐世保市長）

「若い人の感覚でこういう商品を開発していただくこと、その中で佐世保や長崎のいい所を発信しようという取り組み自体が大変すばらしい」

（生徒）

「強みなどを私たちも強調してアピ―ルして、この商品がより多く広まってほしいという思い」

2つの新商品は、佐世保市周辺エリアの店舗を中心に10月中旬まで販売するということです。