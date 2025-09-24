城咲仁、両親“顔出し”肩組み親子3ショット公開 誕生日迎え感謝つづる
元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が24日、自身のインスタグラムを更新。前日23日に誕生日を迎え、両親との“顔出し”3ショットなど、さまざまな写真を添えて感謝をつづった。
【写真】誕生日に駆けつけた両親と“顔出し”親子3ショットを公開した城咲仁 ※2枚目
投稿では、妻で第1子妊娠中のタレント・加島ちかえ（36）の出演した舞台を加島の友人たちと共に観劇し、また自身の両親も駆けつけてくれたことを報告。その後は「ちかちゃんお疲れ様＆仁誕生日会」が開催されたことを明かし、加島との2ショット、両親との3ショットのほか、たくさんの友人たちに囲まれた記念写真なども公開した。
最後には「こんな男を祝ってくれた皆様 そして、たくさんの誕生日おめでとうメッセージを皆様本当にありがとう御座います 世の中に少しでもお役に立てる様に頑張りますので これからもこんなジンチカ夫婦を宜しくお願いいたします 応援いつも有難う御座います 心より感謝を込めて」とファンや関係者への感謝をつづって締めくくった。
この投稿にファンからは「これからもちかさんやご両親、サブレちゃん、ご友人方々と益々幸せな日々を重ねられて下さいね」「おめでとう御座います いつまでもお幸せに！」「こんな男とか言わないで下さい…立派な人です」「おめでとう チカちゃんも大事にしてねー!!」など、祝福のコメントが続々と寄せられている。
【写真】誕生日に駆けつけた両親と“顔出し”親子3ショットを公開した城咲仁 ※2枚目
投稿では、妻で第1子妊娠中のタレント・加島ちかえ（36）の出演した舞台を加島の友人たちと共に観劇し、また自身の両親も駆けつけてくれたことを報告。その後は「ちかちゃんお疲れ様＆仁誕生日会」が開催されたことを明かし、加島との2ショット、両親との3ショットのほか、たくさんの友人たちに囲まれた記念写真なども公開した。
この投稿にファンからは「これからもちかさんやご両親、サブレちゃん、ご友人方々と益々幸せな日々を重ねられて下さいね」「おめでとう御座います いつまでもお幸せに！」「こんな男とか言わないで下さい…立派な人です」「おめでとう チカちゃんも大事にしてねー!!」など、祝福のコメントが続々と寄せられている。