ノンタイトルフェザー級10回戦

ボクシングの元世界2階級制覇王者ルイス・ネリ（メキシコ）が24日、オンライン会見を行い、10月26日にキルギスのビシュケク・アリーナでWBCアジアフェザー級王者サタポーン・サアット（タイ）とノンタイトルフェザー級10回戦を行うと発表した。興行は元世界3階級制覇王者・亀田興毅氏が手がける「SAIKOU×LUSH」で行われ、ABEMAにて全試合無料生配信の予定。戦績は30歳のネリが36勝（28KO）2敗、22歳のサアットが16勝（8KO）2敗。会見では、世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に「勝てる」と豪語した。

中谷との対戦を希望していることについて聞かれたネリは、「勝てる自信がある、対戦する機会があればやってみたい」と発言。会見に出席していた亀田氏も「その時が来たら面白い。彼（中谷）がサウジ、井上尚弥戦をクリアしたらですよね」と語った。

井上尚弥と中谷が対戦した場合どちらが勝つかと、亀田氏から質問を受けたネリは「ナカタニが勝つと思っている。カルデナス戦でイノウエがダウンをしていた。リーチの長いフックをイノウエが苦手にしている。ナカタニはカルデナスとスタイルが似ているので、うまくかみ合えば勝つと思う」と分析していた。

続けて亀田氏から、その後に中谷と対戦したいか聞かれると「それが最も望む試合。プロモーターの状況など、複雑な状況ではあるが望みが叶えば」と希望。中谷に勝てると思う理由については「ナカタニのスタイルは俺にとってやりやすい」と語っていた。

ネリは2024年5月に世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と対戦。初回に井上から人生初ダウンを奪うも6回TKO負けを喫した。今年2月に行った亀田京之介（MR）との再起戦では7回TKO勝ち。同7月に「3150×LUSH」と共同プロモート契約を締結した。



（THE ANSWER編集部）