Snow Manの向井康二が24日、都内で日本とタイの合作映画「（LOVE SONG）」（監督ウィーラチット・トンジラー、10月31日公開）のジャパンプレミアに登場した。

俳優の森崎ウィンとのダブル主演作。撮影は主にバンコクで行われた。タイ人の母を持ち「タイのドラマや映画に出たいという夢があった。母も喜んでますし、相手役がウィン君で良かった」と話した。

劇中のライブシーンは、タイのライブスタジオで丸1日かけて撮影。ギターを猛練習して挑み「緊張しました。『（LOVE SONG）』というタイトルなので、大事なシーンになる。100％以上心を込めてやらないと映画が崩れるシーン。全部出し切った。悔いはない」と振り返った。

仕事に一筋で恋愛には不器用な研究員（森崎）がバンコクに降り立ち、学生時代にひそかに思いを寄せていた男性（向井）と再会することからストーリーが始まる。YouTubeで無料配信されるや驚異的な勢いで再生回数8億回超えを記録し、世界的なBL（ボーイズラブ）ブームをけん引したドラマ「2gether」の立役者、ウィーラチット・トンジラー監督が手掛けるオリジナルストーリーとなっている。