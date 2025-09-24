国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）保健局長の清田明宏医師が、日本の国際貢献のあり方について読売新聞に寄稿した。

◇

自民党総裁選が目前に迫り、日本は次期首相にどのような国際的役割を求めるのかを考える重要な時を迎えている。ガザ危機は、単なる中東の地域紛争ではない。国際人道法や国際秩序が無視され、民間人が保護されない状況が常態化すれば、それは世界全体の安全保障と信頼の根幹を揺るがす。国際法に依存して自国の安全と繁栄を築いてきた日本にとって、これは決して人ごとではない。

日本はこれまでも「人間の安全保障」を外交の柱として掲げ、カンボジアやアフガニスタンなど、戦後復興や人道支援に積極的に関わってきた。ガザで起きている人道危機は、こうした日本の経験と理念を生かすべき場面だ。国際社会が人道的秩序を回復し、停戦と支援ルートの確保を実現するために、日本が誠実な仲介者・支援者として貢献することは、世界からも強く期待されている。

私たちのようにガザで、あるいはガザのために働いている人間は、国際社会の支援があまりに不十分であることに深い失望と焦燥を感じている。ガザで起きていることは到底受け入れられるものではなく、未来に同じことを繰り返さないために今こそ行動しなければならない。

新しい日本のリーダーは、経済や防衛政策だけでなく、国際社会が直面するこうした根源的な人道危機にどう応えるかを明確に示すべきだ。総裁選の討論会や記者会見では次のような問いかけが必要だ。

▽国際人道法が繰り返し無視されるガザ危機を、次期政権はどのように認識し、日本はどんな国際的役割を果たすべきだと考えるか？

▽国際法に依存してきた日本の安全保障の基盤が揺らぐなか、法の支配の崩壊が常態化する危険にどう対処するか？

▽政府開発援助（ＯＤＡ）や人道支援への国内批判が強まるなか、どのように説明責任を果たし、国民にその意義を伝えるか？

▽国際的な人道貢献を維持・強化するため、国内経済や国民生活と矛盾しない形でどんな優先順位を付けるか？

次期首相は、国内課題への対応と同時に、世界が再び法と人道の秩序を取り戻すための道筋を示すリーダーシップを求められている。日本がその先頭に立ち、国際社会がこのような惨事を二度と許さないという明確なメッセージを発するだけでなく、その実現に向けた具体的な行動を取ることを期待する。

せいた・あきひろ 福岡県生まれ、高知大医学部卒。世界保健機関（ＷＨＯ）で結核対策などの感染症対策に携わった後、２０１０年から現職。