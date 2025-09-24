天草地方の海辺に植えられている松の木が、赤っぽく変色して枯れています。現在、伐採の準備が進められていますが観光への影響も懸念されます。



22日、天草市有明町。造園業者が松の木1本1本の太さを測りながら印をつけていました。この松の木に“異変”が…。





■洲粼湧貴記者

「こちらの松の木、赤っぽく枯れています。印がつけられていて、今後伐採されるということです」





海辺に見えるのは風よけのために植えられた松の木。しかし、ほとんどが赤っぽくなり枯れています。同じ現象は上天草市松島町でも…。松の木に囲まれている天草パールガーデンからは観光地ならではの悩みも聞こえてきます。

■天草パールガーデン＆海中水族館シードーナツ・河野壮志 次長

「うちは特に景観を売りにしている部分もあるので、お客様に景色も含めて楽しんでいただくのがサービスだと思っている。前の緑の松が広がる海との景色が戻ってくれれば」





周辺にはことし枯れた松に加えて去年伐採された松も…。美しい景色を求めて訪れた観光客から苦言もあるといいます。深刻化する松枯れ。なぜ？このような事態が？原因とみられるのが「マツノザイセンチュウ」という体長1ミリにも満たない線虫です。樹木医によりますと、線虫は暑さで弱った木の中に入り込み、水や栄養分を吸い上げて枯れさせるということです。





■樹木医・今村順次さん

「伐採して、根まで掘り上げるんですよ。そこまでしないと（線虫の）根絶は難しいでしょうね。そこまでする予算があるかということですよ」



観光への影響が懸念される天草地方の松の木被害。行政の対応も問われます。



【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

被害が特に深刻なのは天草地域で、景観を守るために対策をしているものの、残念ながら被害とのいたちごっこになっています。



VTRにありました線虫を松の木に運搬してくるのがいわゆる「松くい虫」です。

主な対策ですが県によりますと、松林への薬剤の散布、枯れた松の除去、松の幹に薬剤を注入することがあるそうです。



取材をした上天草市でも、薬剤散布などの「松くい虫対策」として今年度は過去最大級の予算2638万円を計上しています。