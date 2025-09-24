祝日明け２４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前営業日の２２日比７１円１８銭（０・１８％）安の４万５９３円６４銭だった。

２営業日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち１９３銘柄（約５８％）が下落した。

前日の米株式市場で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が追加利下げに慎重な姿勢を見せたことなどから、主要３指数がそろって小幅に下落した。流れを引き継いだ東京市場でも、電子部品関連株などで売りが目立った。

個別銘柄の下落率は、神戸物産が６・２８％と最大で、日本酸素ホールディングス（ＨＤ）の４・９８％、東京電力ＨＤの４・８６％と続いた。上昇率では、ＩＨＩ（９・６９％）、ソフトバンクグループ（５・９７％）、三菱重工業（５・３２％）の順に大きかった。

一方、この日は人工知能（ＡＩ）需要への期待感から、ソフトバンクグループ株や半導体関連株の一部が大きく上昇した。これを受け、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１３６円６５銭（０・３０％）高の４万５６３０円３１銭、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は７・２８ポイント（０・２３％）高い３１７０・４５でともに最高値を更新した。