今週は動物愛護週間です。石川県内では近年、殺処分されるペットはゼロが続いていますが、その一方で、保護施設には数多くのイヌやネコが収容されています。石川の動物愛護の現状を取材しました。

ある時はパートナーとして、ある時は家族として、人と暮らすペット。



23日、金沢市内で開かれていたイベントには、愛情を注がれたペットたちの姿がありました。





参加者は：「とてもやさしいです。ゴールデンらしく人が大好きで、家族の一員です」「怖がりさんで、人が大好きで、わんこが大好きです。うちの旦那様より大事です」一方で、人に愛してもらえなかったペットもいます。

「森本の山の方で捕まえました。(Q. 金沢市内？) はい」



長年、イヌの保護活動を行ってきた石川ドッグレスキューの宮武珠世さん。



先週、保護されたこの犬は、飼い主に捨てられた後、数か月間、金沢市内を徘徊していました。



石川ドッグレスキュー・宮武 珠世 さん：

「かわいそうだし、早く捕まえてあげてっていうのもあれば、こんなでっかい犬がいる。何とかしてくれって言う人もいるし」

元の飼い主を突き止め、現在は正式にドッグレスキューが引き取ったこの犬。



宮武さんが育て直した後、新しい飼い主を探していきます。



こうした動物は他にも…



去年4月に石川県が開設した「いしかわ動物愛護センター」。

ここにも、多くのイヌやネコが保護されています。



いしかわ動物愛護センター・大矢 英紀 所長：

「今、野犬の子犬が2頭います。(Q. 元野犬なんですか) 元野犬です。珠洲で野犬がちょっと増えていまして」



センターで保護されているイヌの多くは、捨てられた犬が自然に繁殖した野犬。

飼い主が安易に捨てた1匹は年に2回、子犬を産み、その数を増やし続けます。



増えているのは、イヌだけではありません。



いしかわ動物愛護センター・大矢 英紀 所長：

「外でネコにエサやりをして、増えてしまったネコを保健所で引き取られて、こちらに収容されているという形です」



センターで収容できるのは、イヌ30匹、ネコが70匹が限界。

しかし、去年は、それをはるかに上回り、犬は66匹、ネコに至っては限界の7倍となる348匹が収容されました。



こちらの2匹は…



いしかわ動物愛護センター・大矢 英紀 所長：

「性格が人馴れしていないもので、やっぱり犬ですから、人に噛みついたりしますので」



かつては、こうした攻撃的なイヌは、殺処分の対象となっていました。



しかし、現在は、しつけをし直し、新しい飼い主の元へと送られています。

「待て、待て。ヨシ。いい子」



施設に整備されているのは、収容されているイヌのためのドッグラン。



トレーナーや職員、そして他のイヌ達との交流を通し、社会性を育む努力が続けられています。



また、センターの事務室には、ネコのゲージが…

人に慣れさせるための工夫です。



こうしたセンターの努力もあり、去年、石川県では、過去最多となる395頭のイヌとネコが、新たな飼い主に引き取られていきました。



いしかわ動物愛護センター・大矢 英紀 所長：

「飼い主は責任をもって、最後まで飼っていただくということが、一番重要です」



飼い主には、ペットがその命を終えるまで、適切に飼育する「終生飼養」の責任があります。

家族として迎え入れたあの日の気持ちで、最後まで一緒に暮らすことが飼い主の務め。



石川県は全ての飼い主に対して、最期まで責任をもって飼育する「終生飼養」を呼びかけています。