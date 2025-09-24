【100均】で見つけた！“動物モチーフ”がほっこり可愛い♡「大当たりアイテム」

見るだけでほっこり癒される「動物モチーフアイテム」が、100円ショップから続々登場。今回は【セリア】と【ダイソー】から、シマエナガトートバッグや恐竜のマスコットキーホルダーなど、動物モチーフのアイテムをご紹介します。あまりの可愛さに、思わず「大当たり」と言いたくなるかも……！

一目惚れ級に可愛いシマエナガトートバッグ

【セリア】「ミニトートバッグ シマエナガ」\110（税込）

見た瞬間、顔がほころんでしまいそうなトートバッグ。「つぶらな瞳のシマエナガに惹かれて、購入してしまいました」と、@ftn_picsレポーターとも*さんもハートを鷲掴みにされた様子。「大きさは約20 × 30 × マチ10cmで、500mlのペットボトルが余裕で縦に入ります」とのこと。通勤のサブバッグとしても活躍しそうです。

見た目も実用性も備わったクマちゃんスマホグリップ

【セリア】「スマホグリップ ラメ クマタイプ」\110（税込）

愛らしいクマちゃんとキラキラのラメの組み合わせに、胸がキュンと高まるスマホグリップ。指に引っ掛けて落下防止。スタンド機能も付いている便利グッズは、一度使うと手放せなくなるかも。レポーターとも*さんによると「白と茶のクマちゃんがいました」とのこと。色違いで欲しくなりそうです。

癒し効果抜群かも！ 小さめバッグにも入りそうな猫ちゃんポーチ

【ダイソー】「フラットミニポーチ（アニマル）」\110（税込）

優しいタッチと色づかいで猫を描いたポーチは、見るだけで癒されそう。パステルブルーのファスナーも可愛いポイントに。レポーターとも*さんによると「大きさは約14cm × 11cm」とのことで、小物入れにぴったり。中身を確認しやすいクリア素材のポーチは、毎日持ち歩きたくなりそうです。

今っぽく可愛く盛れるマスコットキーホルダー

【ダイソー】「マスコットキーホルダー（恐竜）」\220（税込）

ティラノサウルスのような恐竜をモチーフにした、ユーモアたっぷりのマスコットキーホルダー。レポーターとも*さんも「ギザギザで鋭利な歯は怖いけど、つぶらな瞳にひとめぼれしちゃいました」とお気に入りの様子。バッグやスマホに付けて今っぽく可愛く盛って、大人コーデに遊び心をプラスして。

