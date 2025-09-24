テレ東・竹崎由佳アナ、後輩の美女アナウンサーと野球観戦へ「美人姉妹です」「これは可愛いすぎ！」
テレビ東京の竹崎由佳アナウンサーが、24日までにインスタグラムを更新。後輩アナウンサーと野球観戦をした写真を公開し「可愛いすぎ！」と反響が集まっている。
【写真】日本一強いアナウンサーのかわいい私服ショットが話題
野球観戦が趣味と明かしている竹崎アナは「亜海ちゃんと久しぶりの野球観戦 涼しくて夜風が気持ちよかったです」とつづり、後輩の松澤亜海アナウンサーと並ぶ2ショットを公開。スタンドで撮影された自撮りには、ふたりのかわいい笑顔が収められており、野球観戦の楽しさが伝わってくる。
コメント欄にはファンから「お二人とも素敵です」「美人姉妹です」「これは可愛いすぎ！」「かわい過ぎてメチャタイプ」など、絶賛の声が上がっていた。
■竹崎由佳（たけざきゆか）
大阪府出身。2017年テレビ東京入社。『紙とさまぁ〜ず』や『Weekly女子ゴルフ』などを担当番組に持つ。また、野球観戦のほか、朗読劇鑑賞やゴルフ、アニメなどを趣味としている。
引用：「竹崎由佳」インスタグラム（＠yuka__takezaki）
