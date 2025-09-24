竹崎由佳アナ＆松澤亜海アナのかわいすぎる2ショット　※「竹崎由佳」インスタグラム

写真拡大

　テレビ東京の竹崎由佳アナウンサーが、24日までにインスタグラムを更新。後輩アナウンサーと野球観戦をした写真を公開し「可愛いすぎ！」と反響が集まっている。

【写真】日本一強いアナウンサーのかわいい私服ショットが話題

　野球観戦が趣味と明かしている竹崎アナは「亜海ちゃんと久しぶりの野球観戦　涼しくて夜風が気持ちよかったです」とつづり、後輩の松澤亜海アナウンサーと並ぶ2ショットを公開。スタンドで撮影された自撮りには、ふたりのかわいい笑顔が収められており、野球観戦の楽しさが伝わってくる。

　コメント欄にはファンから「お二人とも素敵です」「美人姉妹です」「これは可愛いすぎ！」「かわい過ぎてメチャタイプ」など、絶賛の声が上がっていた。

■竹崎由佳（たけざきゆか）
大阪府出身。2017年テレビ東京入社。『紙とさまぁ〜ず』や『Weekly女子ゴルフ』などを担当番組に持つ。また、野球観戦のほか、朗読劇鑑賞やゴルフ、アニメなどを趣味としている。

引用：「竹崎由佳」インスタグラム（＠yuka__takezaki）