アダルト162種、キッズ27種！HIPSHOP『ONE PIECE』ボクサーパンツシリーズ

アパレルブランドHIPSHOPから、人気アニメ「ONE PIECE」とのコラボレーションボクサーパンツ「HIPSHOP ONE PIECE Series」が販売中！

アダルトサイズ162種類、キッズサイズ27種類の豊富なラインナップで展開されています。

HIPSHOP『ONE PIECE』ボクサーパンツシリーズ

商品名HIPSHOP ONE PIECE Series発売日2025年9月22日（月）価格アダルトサイズ：2,800円（税込）、キッズサイズ：2,500円（税込）展開数アダルトサイズ162種類、キッズサイズ27種類サイズM（76-84cm）、L（84-94cm）、LL（94-104cm）、110（49-55cm）、130（53-59cm）販売場所HIPSHOP公式サイト、ZOZOTOWN、楽天など公式URLhttps://hipshop.jp/pages/one-piece

「HIPSHOP ONE PIECE Series」は、2024年11月4日に第1弾が発売されて以来、人気を集めているコラボレーションアイテム。

ONE PIECEの人気キャラクターたちをデザインに採用し、ファンにとって魅力的な下着アイテムとして展開。

アダルトサイズとキッズサイズの両方を用意し、幅広い年齢層に対応した商品構成となっています。

豊富なデザインバリエーション

アダルトサイズで162種類、キッズサイズで27種類という圧倒的なバリエーションが最大の魅力！

ONE PIECEの多彩なキャラクターとシーンを網羅したデザイン展開で、ファンの好みに合わせた選択が可能。

パッケージデザインにもONE PIECEの世界観を反映し、コレクションアイテムとしての価値も高い仕上がり。

バックスタイルデザインの特徴

バックスタイルにもこだわりのデザインを採用し、前面だけでなく後面も楽しめる仕様。

多様なキャラクターパターンで、着用時の楽しさを追求した設計となっています。

キッズサイズと特別アイテム

キッズサイズは110cmと130cmの2サイズで展開し、子供向けの可愛らしいデザインを採用。

親子でONE PIECEボクサーパンツを楽しめる構成です。

特別アイテムとして「HIPSHOP ORIGINAL BOXER ACRYL STAND」も登場し、コレクション要素をさらに充実。

限定ショッパーバッグ

「HIPSHOP ONE PIECE Series 2nd FOUR EMPERORS SHOPPER」として限定ショッパーバッグも展開。

四皇をテーマにした特別デザインで、購入特典として提供される予定です。

特別デザイン「イム様」モデル

話題のキャラクター「イム様」をフィーチャーした特別デザインも登場。

最新ストーリーの注目キャラクターを取り入れた、ファン必見のアイテムです。

販売情報と店舗展開

2025年9月22日からHIPSHOP公式サイトをはじめ、ZOZOTOWNや楽天オンラインストアで販売開始。

2025年9月26日以降は全国のHIPSHOP実店舗でも購入可能となる予定です。

HIPSHOPは400以上の豊富なデザインを展開するアパレルブランドとして、今回のONE PIECEコラボでさらなる魅力を提供。

162種類のアダルトサイズと27種類のキッズサイズで展開される「HIPSHOP ONE PIECE Series」。

豊富なキャラクターデザインと高品質な素材で、ONE PIECEファンの日常に特別な楽しさをプラス。

コレクション性の高さと実用性を兼ね備えた、注目のコラボレーションアイテムです。

HIPSHOPのONE PIECEコラボボクサーパンツシリーズの紹介でした。

