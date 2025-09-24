斉藤由貴「スケバン刑事」TOKYO MXでHDリマスター版を放送
1980年代を代表する伝説のTVドラマシリーズ「スケバン刑事」第1作のHDリマスター版を、TOKYO MXで26日より放送する。
【画像】なつかしい！『スケバン刑事』キービジュアル
「スケバン刑事」は、1985年〜87年にフジテレビ系にて放送、シリーズ3作が制作された伝説のTVドラマシリーズ。原作は、76年〜82年に「花とゆめ」（白泉社）にて連載された和田慎二の同名漫画。学生刑事となった少女が、桜の代紋が入った重合金のヨーヨーを武器に、学園に蔓延る悪や、日本を支配しようとする闇の組織に立ち向うエンターテインメント性の高いストーリーと、主人公を演じるアイドルたちが生み出す独特な世界観が話題を呼び、社会現象を巻き起こすほどの人気を博した。
放送開始から40年を迎え、東映ビデオ株式会社がシリーズ全3作を完全Blu-ray化。第1弾のBlu-ray BOXが発売されたことを記念し、TOKYO MXでの放送が実現した。当時、一大ブームを巻き起こしたあの“麻宮サキ”が、40年の時を経て色鮮やかによみがえる。なお、今回放送するのは本編にあたる全24話に加え、当時放送されたメイキング集や名場面集を追加した計26話。各話はTVerでの見逃し配信も実施する。
第1話は、26日の午後7時30分から、10月5日の第2話以降は毎週日曜午後4時からの放送となる。
【スタッフ】原作：和田慎二、脚本：杉村のぼる、土屋斗紀雄、海野朗、遠野海彦、山中伊知郎、橋本以蔵、監督：坂本太郎、田中秀夫、小西通雄
【キャスト】斉藤由貴、中康次、平泉成、増田康好、渡辺千秋ほか
